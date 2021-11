Consulte comunali: per la prima volta ci sarà la Consulta del Verde

La Presidente del Consiglio comunale, Maria Caterina Manca, ha avviato la procedura per l'adesione alle Consulte comunali. L'avviso pubblico si apre oggi 29 novembre 2021 e rimarrà aperto fino al 31 gennaio 2022.

“Consideriamo molto importante lo strumento delle Consulte come luogo istituzionale all'interno del quale esercitare la partecipazione e la cittadinanza attiva – afferma la Presidente del Consiglio comunale Maria Caterina Manca – e per queste ragioni invitiamo ad aderire alle Consulte tutte le associazioni, i gruppi e il mondo del Terzo Settore”

Cosa sono le consulte, chi può aderirvi e come

Le Consulte sono organismi che hanno l'obiettivo di facilitare l'aggregazione di interessi diffusi e garantire l'espressione delle esigenze di gruppi sociali. Possono presentare richiesta di adesione alle Consulte le associazioni iscritte nell'Elenco comunale delle Libere Forme Associative; le associazioni, i soggetti del Terzo Settore e i gruppi sociali che abbiano interesse per i propri fini statutari. I soggetti già iscritti alle Consulte sono invitati invece a confermare la loro adesione.

Il requisito di ammissione è la coerenza dei fini statutari con l'ambito tematico per cui la Consulta è costituita. L'ammissione dei soggetti che chiedono l'adesione è disposta dal Presidente della Commissione consiliare competente per materia.

Debutto consulta del verde

Le Consulte comunali sono sette; cinque sono state costituite tra il 1999 e il 2013: la Consulta per la lotta all'esclusione sociale, la Consulta per l'integrazione delle persone in situazione di handicap e delle loro famiglie, la Consulta delle associazioni familiari, la Consulta dello sport, la Consulta della bicicletta. La sesta, la Consulta per la tutela degli animali e degli habitat, è stata costituita nello scorso mandato, mentre la Consulta del verde è al suo debutto, visto che dopo la deliberazione del Consiglio comunale del 31/05/2021, verrà istituita in questo mandato per la prima volta quale organismo consultivo e di sostegno all'Amministrazione comunale nella definizione degli indirizzi inerenti le tematiche ambientali.