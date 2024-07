Domeniche ciclabili: al Brasimone pedalata spettacolare su strade chiuse al traffico

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

In bicicletta dal Mulino Cati al Lago di Brasimone: domenica 14 luglio si torna a pedalare su strade chiuse al traffico per il Brasimone Bike Day, la terza delle domeniche ciclabili 2024 (l'ultima sarà invece in programma a Imola il 22 settembre).

Promosse da Territorio Turistico Bologna-Modena - Città metropolitana di Bologna, le Domeniche ciclabili puntano a far scoprire il territorio metropolitano in chiave di lentezza e sostenibilità, oltre che a valorizzare le ciclovie e l’uso della bicicletta nel proprio tempo libero come attività salutare. Gli appuntamenti si inseriscono in un calendario di iniziative dedicate alla ciclabilità che accompagnano il Grand Départ del Tour de France, arrivato a Bologna il 30 giugno scorso.

Sarà una pedalata di circa 23 km con 700 metri di dislivello che condurrà i partecipanti da Ponte di Verzuno fino alle sponde del lago del Brasimone.

La partenza sarà alle 10 dal Mulino Cati (loc. Ponte di Verzuno, Camugnano), dove sarà presente un punto ristoro con caffè e colazione e un parcheggio per chi arriva in auto. Per chi sceglie l’intermodalità treno+bici, invece, è possibile arrivare alla stazione di Riola e da qui raggiungere su strada il Mulino Cati (3,5 km, 15 minuti circa in bicicletta).

Il percorso

Dal Mulino Cati i partecipanti partiranno per un percorso prevalentemente in salita che si snoda tra le bellezze dell’Appennino bolognese. Il tragitto si svolgerà su un percorso definito con una chiusura temporizzata delle strade in collaborazione con le polizie metropolitana e locali, per garantire un sicuro svolgimento della manifestazione.

L’arrivo è previsto per le 12.30 circa al Lago del Brasimone presso la chiesetta di Santa Rita, dove sarà possibile pranzare e rilassarsi nel parco lungo le rive del lago. Sarà disponibile un menù a prezzo fisso (10 euro) con panino salsiccia e verdure (o verdure e formaggio), acqua o birra, raviola montanara.

Il rientro dal lago Brasimone a Mulino Cati o Riola è libero e su strade aperte al traffico. Due i percorsi consigliati: uno che passa da Camugnano e Carpineta e uno “panoramico” che passa da Vigo e Campolo (maggiori dettagli in grafica e sul sito).

Per chi desidera fare il ritorno accompagnato, sarà possibile unirsi al gruppo gestito dall’Associazione Salvaiciclisti che partirà dal Lago del Brasimone alle 14.30, con arrivo alla stazione ferroviaria di Riola in tempo per il treno delle 15.45 in direzione Bologna.

Noleggio e-bike

Chi è interessato a noleggiare una e-Bike può ancora farlo fino ad oggi (10 luglio) al prezzo di 35 euro contattando direttamente il Noleggio convenzionato: Palens Campolo e GreenGo (muoversiconintelligenza@gmail.com - 348 8324611). Il punto ritiro e consegna delle bici a noleggio sarà allestito alla stazione di Riola. Tutte le informazioni su condizioni e orari di ritiro e consegna saranno comunicate dal servizio al momento della prenotazione.

In treno da Bologna

Per chi noleggia la bici si consiglia il treno delle 07.17 da Bologna Centrale, con arrivo a Riola alle 8:14.

Per chi partecipa con la propria bici si consiglia il treno delle 08.17 da Bologna Centrale, con arrivo a Riola per le 09.14 (Si ricorda che occorre il Supplemento Bici, valido 24h).

Le Domeniche ciclabili sono aperte a tutte e a tutti, è possibile iscriversi gratuitamente sul sito www.domenicheciclabili.it.