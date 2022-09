Risparmio energetico e ambiente: a Ozzano scatta l'efficientamento degli stabili comunali

Efficientamento energetico per sfruttare le risorse con un duplice vantaggio: risparmio sulla bollette e meno inquinamento. Ozzano si impegna dunque a proseguire il rinnovamento dell'impianto di illuminazione e, grazie ai fondi PNRR, ha finanziato l’intervento di riqualificazione complessiva dell’impianto di illuminazione del campo da calcio di via dello Sport, della tribuna e del percorso per gli spogliatoi i cui lavori sono iniziati questa mattina.

Si provvederà alla sostituzione delle luci delle 4 torri faro che illuminano il campo da calcio con 16 nuovi proiettori a matrice LED, con possibilità di regolazione dell’intensità luminosa: "L'intero impianto sarà conforme alle norme in vigore in materia di standard illuminotecnici per gli impianti sportivi nonché in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico. Gli uffici comunali hanno stimato una riduzione complessiva del consumo energetico dell’impianto del 63% che andrà a favore anche della societa' sportiva dell' Ozzanese calcio che gestisce la struttura" si legge nella nota del comune.

Si provvederà anche a realizzare l’illuminazione di emergenza, prima mancante, con l'installazione di 4 proiettori a matrice LED per l'illuminazione del campo di calcio e 4 proiettori per l'illuminazione di emergenza delle vie di fuga, ad installare 10 lampade a LED a servizio della tribuna in passato priva di impianto di illuminazione ed infine a rinnovare e potenziare l’illuminazione del percorso di accesso al manufatto spogliatoi con l'installazione di 6 apparecchi a matrice LED, che consentono l’eliminazione dell'inquinamento luminoso oltre ad un risparmio di consumo energetico stimato pari all’84%.