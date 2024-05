Più prodotti sfusi e alla spina: approvata la proposta di legge in Regione

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Una proposta di legge di Europa Verde che incentiva l'installazione di spazi con contenitori e distributori è stata approvata dall'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna. Obiettivo, promuovere il consumo e la vendita di prodotti sfusi per ridurre i rifiuti da imballaggio.

“Questa legge - ha sottolineato la consigliera di Europa Verde - vuole essere uno strumento per limitare a monte la produzione di rifiuti da imballaggio. Secondo il report regionale, nel 2022 sono stati prodotti oltre 2 milioni di tonnellate di rifiuti, circa 628 chili pro-capite, con una leggera diminuzione rispetto al 2021. Nello stesso anno la raccolta differenziata si è attestata al 74% con 21 comuni che hanno superato il 65%. I dati regionali evidenziano che nella raccolta differenziata, verde e ramaglie sono in media 95 chili per abitante, carta e cartone 90 chili, vetro 45 chili, legno 41 chili, plastica 40 chili. Le normative europee da tempo ci indicano che una delle priorità per contrastare i rifiuti da imballaggio è bloccarne la produzione a monte”.

Prodotti sfusi e alla spina

Nella proposta, composta da 11 articoli, viene incentivata la vendita di prodotti sfusi e alla spina, in particolare i prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e da filiera corta, negli esercizi commerciali in spazi dedicati (i cosiddetti “green corner”) dotati di appositi contenitori e distributori.

Viene sostenuta l’apertura di nuovi esercizi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi del territorio. Per il raggiungimento degli obiettivi, il progetto di legge prevede contributi economici regionali, tramite un bando annuale rivolto agli esercenti.