I minicotteri che scoprono la malattia delle viti dall'alto (e salvano il vino emiliano-romagnolo)

Con le loro foto aeree ad altissima definizione possono scoprire la Flavescenza dorata, una patologia delle viti che può provare danni pesanti alla produzione. Si tratta dei 'minicotteri' che sorvolano i vigneti e grazie ai quali si possono riconoscere in tempi brevi le piante colpite dalla malattia e intervenire tempestivamente per l'eradicazione. È il progetto 'Perbacco', promosso dalla Regione e sviluppato dall'Università di Ferrara.

Il progetto, proposto dal Dipartimento di Fisica e Scienze della terra dell'Ateneo di Ferrara e finanziato con i fondi della legge sulla ricerca regionale, è al secondo anno e si concluderà a fine 2025. Il finanziamento complessivo è di 180.000 euro e rientra nel programma di ricerca e sviluppo regionale di contrasto alla Flavescenza dorata 2023-2025, si spiega da Viale Aldo Moro.

"La lotta alle fitopatologie è una delle priorità per la messa in sicurezza delle eccellenze rappresentate dalle nostre coltivazioni e utilizzare la tecnologia rappresenta una risposta efficace e un'arma in più che prima non avevamo - commenta l'assessore regionale all'Agricoltura Alessio Mammi -. Le attività di ricerca che abbiamo avviato per contrastare la flavescenza dorata stanno dando risultati promettenti, grazie anche all'ottimo gioco di squadra tra le aziende, le organizzazioni di produttori e le cantine".

Nei 10 giorni di sperimentazione, il minicottero ha volato per 50 ore sul territorio della Romagna, mentre l'anno scorso lo aveva fatto in Emilia. I dati raccolti sono serviti per creare una strategia di contrasto mirata nelle zone più a rischio, oltre a costruire l'algoritmo di analisi impiegato quest'anno durante i voli che hanno permesso di raccogliere informazioni utili al contrasto della patologia, si aggiunge dalla Regione. Le informazioni saranno inserite in un'app online che contiene già le indicazioni su 500 dei 5.000 ettari interessati dal progetto.

Al programma regionale di contrasto alla flavescenza partecipano 29 ispettori fitosanitari della Regione e dei Consorzi e 15 assistenti fitosanitari esterni. L'obiettivo è visitare in tre anni il 10% dei viticoltori della regione, ovvero 1800 vigneti in altrettante aziende. A fine 2023, erano già 1.039 quelle ispezionate. Oltre ai controlli, sono previste anche azioni di formazione e sensibilizzazione per informare gli agricoltori sull'importanza di rimuovere le piante sintomatiche e di controllare del vettore, come previsto dall'ordinanza di lotta obbligatoria in vigore.