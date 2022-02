Largo Lercaro, al via la riqualificazione della zona: ecco come si trasformerà

Nuova vita per Largo Lercaro, parte infatti il mese prossimo la riqualificazione della zona. L’intervento - spiega l'amministrazione comunale - si inserisce nel progetto relativo all’abbattimento di barriere architettoniche e riqualificazione e messa in sicurezza di aree pedonali nei quartieri della città, allo scopo di assicurare una migliore vivibilità e fruibilità del territorio.

Il costo dei lavori, il cui avvio in due lotti distinti è previsto per il prossimo mese di marzo, è complessivamente di circa 550 mila euro.

Come cambierà Largo Lercaro

Gli interventi progettati per Largo Lercaro , riassumono da palazzo D'Accursio, prevedono l'istituzione di una "zona 30" per il quadrante compreso tra via Degli Orti e Largo Lercaro (Largo Lercaro, via Gigli, via Romagnoli); nonchè l'abbattimento delle barriere architettoniche e rimozione degli elementi che provocano intralcio lungo i percorsi. Ci si occuperà anche della riqualificazione della rete di raccolta delle acque meteoriche e del rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi, della realizzazione di golfi di raccordo e di attraversamenti pedonali protetti. Sarà riqualificata l’area pedonale antistante la parrocchia San Severino e infine si provvederà alla manutenzione alla pavimentazione in cubetti di porfido dell’area di parcheggio di Largo Lercaro.

"Il concetto di accessibilità negli interventi progettati, si coniuga con quello più complesso di visibilità. Un corretto progetto di rifunzionalizzazione, con l'inserimento di dispositivi per il superamento delle barriere architettoniche, radicato con l’identità dei luoghi, rappresenta l’unica strada possibile per migliorare l’accessibilità dello spazio pubblico", chiosano dal Comune.

Lavori in città