Bus e Unibo, da ottobre arrivano 5mila abbonamenti con sconti riservati a studenti

Un bando per offrire sconti agli studenti universitari. Annunciata la partenza il 7 ottobre del piano di abbonamenti bus scontati per gli studenti Unibo. Per l'anno accademico 2020/2021 l'Ateneo e Tper hanno stretto un accordo per offrire 5mila abbonamenti con sconti particolari.

Si parla di 69 euro per abbonamenti urbani ed extraurbani a tre zone -precisa una nota di Unibo. Per chi non dovesse rientrare nei requisiti, l'università ricorda anche l'opzione di sconto fornita con l'App Studenti online, con la quale è possibile sottoscrivere un abbonamento per under 27 a 150 Euro invece che i classici 220 riservati a questo tipo di categoria.

Per avere i criteri di selezione e fare richiesta però ci vorrà ancora qualche tempo. Tper deve prima sbrigare la pratica della la chiusura dei voucher di rimborso per il mancato utilizzo degli abbonamenti a causa del Covid-19.

