Bicipolitana bolognese, sabato 19 giugno l’inaugurazione della linea 6 nell’Unione Reno Galliera

Ecco come partecipare: diretta Facebook e biciclettate da Bologna, Castel Maggiore, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale

Sabato 19 giugno si svolgerà la cerimonia di inaugurazione del sistema di piste ciclopedonali della Reno Galliera: la linea 6 della Bicipolitana bolognese che unisce Bologna a Galliera e le relative trasversali. La cerimonia si terrà presso il Museo Ferruccio Lamborghini di Funo di Argelato (SP4 Galliera Sud 319) dalle ore 10. Interverranno oltre il sindaco metropolitano Virginio Merola, anche l’assessora regionale Irene Priolo, il presidente dell’Unione Reno Galliera Claudio Pezzoli, il consigliere metropolitano alla Mobilità Sostenibile Marco Monesi, il vicepresidente del Museo Ferruccio Lamborghini Ferruccio Lamborghini

i sindaci degli 8 Comuni dell’Unione Reno Galliera e il recente vincitore di tappa al Giro d’Italia Lorenzo Fortunato.

Per chi vorrà partecipare, arrivando in bicicletta, l'evento avverrà in presenza dalle ore 10 alle 12. Per tutti gli altri sarà comunque possibile accedere alla diretta Facebook sulla pagina dell'Unione Reno Galliera.

Dopo il taglio del nastro, nell’ambito dell’inaugurazione, chi lo vorrà potrà visitare il Museo Ferruccio Lamborghini, eccezionalmente a ingresso gratuito, e assistere alla proiezione su grande schermo di alcuni video di promozione dei percorsi ciclopedonali del nostro territorio: quello della Bicipolitana ma anche quello della ciclovia del Reno, lungo l'argine del grande fiume (per ragioni di sicurezza l’ingresso al Museo sarà contingentato).

Biciclettate con partenza da punti diversi

Alcune associazioni e società sportive del territorio organizzano biciclettate con partenza da diversi punti del territorio dell’Unione e arrivo al Museo Ferruccio Lamborghini per le ore 10.

Per partenze da Bologna (Piazza Liber Paradisus, ore 8) e da Castel Maggiore (piazza Pace, ore 8.30) ci si può unire all'ASSOCIAZIONE I PEDALALENTA (referente: Valerio Severini, tel. 329 4555108)

Per partenze da San Pietro in Casale (Piazza Martiri della Liberazione) ci si può unire al GRUPPO CICLISTICO AVIS (referente: Marchesi Mauro, tel. 328 9125014) oppure allo SCI CLUB (referente: Lodi Ermes, tel. 339 2979267)

Per partenze da San Giorgio di Piano (ore 9.30 da Piazza Indipendenza) ci si può unire al G.S. AVIS CICLISTI (referente: Tomè Giorgio, tel. 347 9665385)