Bicipolitana, ecco la nuova segnaletica a Bologna e provincia

Nuova segnaletica su dieci chilometri di Bicipolitana non solo in città. Il primo step ha riguardato l’installazione sulla Tangenziale delle biciclette, T1, un tratto di 8 chilometri dotato di una segnaletica basata su “schede” modulari ripetibili di formato 50x10 centimetri. I vecchi cartelli saranno rimossi.

Segnaletica anche sul primo chilometro della linea 5 della Bicipolitana “Bologna – Trebbo”, nel tratto iniziale di via Zanardi, e il il primo chilometro della linea 7 “Bologna – Malalbergo”, nel tratto iniziale di via Stalingrado.



Le linee della Bicipolitana sono state numerate "allo scopo di fornire indicazioni al ciclista e alla riconoscibilità della rete". Dopo la prima sperimentazione in comune di Pianoro, sulla linea 10 Bologna-Pianoro, a breve partiranno i lavori per l'installazione di oltre 200 segnali sulle Linee 6-13-15-16 dell'Unione Reno-Galliera e oltre 100 segnali lungo la ciclovia turistica Navile-Mare, da Bologna al confine metropolitano" fanno spaere Comune e Città Metropolitana.