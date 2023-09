Mobilità green, ecco il bonus per le biciclette elettriche

Chi ha acquistato (dallo scorso 7 agosto) o ha intenzione di acquistare una bicicletta o una cargo bike (le bici per il trasporto) a pedalata assistita, può richiedere un contributo alla Regione Emilia-Romagna. Infatti, l’amministrazione regionale ha messo a disposizione 9 milioni di euro e ogni contributo va dai 500 ai 1.000 euro. L’iniziativa è dedicata ai residenti maggiorenni dei comuni della pianura e dell’agglomerato di Bologna e riguarda 207 comuni.

Il bonus

Come scrive in una nota, “La Regione mette a disposizione 9 milioni di euro per il triennio 2023-2025, con un contributo da 500 a 1.000 euro (non superiore al 50% del costo del mezzo) che sale a 700 euro per le bici e 1.400 per le cargo (non superiore al 70% del costo) per chi ha rottamato la vecchia auto dal 1^ gennaio 2023 e con un ulteriore incentivo di 200 euro per chi vive in uno dei Comuni alluvionati (come indicati nell’allegato della legge 100 del 27 luglio 2023)”.

“L’obiettivo – continua il testo – è quello di raggiungere, entro il 2025, la soglia del 50% di traffico più ‘ecologico’ e una riduzione del traffico veicolare del 20%, in attuazione del Piano regionale integrato dei trasporti, e contribuire anche al raggiungimento dei valori limite di qualità dell’aria”.

“Ridurre l’inquinamento delle nostre città, incentivare il trasporto pubblico e la mobilità sostenibile - affermano la vicepresidente con delega a Transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, Ambiente, Irene Priolo, e l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità, Andrea Corsini - sono indirizzi fondamentali dell’azione regionale e la bicicletta si conferma la scelta migliore per avere aria più pulita, per muoversi agilmente in città e per la salute delle persone. E, mentre stiamo lavorando a un progetto di legge che darà un contributo a chi ha perso l’auto in uno dei comuni alluvionati, con questo bando li incentiviamo, con ulteriori 200 euro, ad acquistare bici e cargo bike a pedalata assistita”.