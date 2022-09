Dal Trebbo a Galliera: al via i lavori della "Ciclovia del Reno"

Otto i comuni attraversati, da Calderara di Reno, Sala Bolognese e cinque degli otto comuni dell’Unione Reno Galliera (Castel Maggiore, Argelato, Castello d’Argile, Pieve di Cento e Galliera). E' la "Ciclovia del Reno", il tracciato che si innesta sulla rete della Bicipolitana bolognese.

Sabato 1 ottobre alle 10 l’Auditorium di Le Scuole di Pieve di Cento ospiterà ò'incontro di presentazione dell'opera con la posa della prima pietra. Ben 42 km di Ciclovia del Reno che si snodano lungo l’argine del fiume collegando Trebbo di Reno a San Vincenzo di Galliera.

Saranno presenti i sindaci dei comuni interessati, oltre a Mattia Santori, presidente del Territorio Turistico Bologna-Modena; Linda Cavicchi, Sustenia srl; Andrea Morisi, Sustenia srl, Antonio Peritore, Responsabile Settore Urbanistica, Politiche energetiche, Opere pubbliche dell’Unione Reno Galliera e Simona Larghetti consigliera metropolitana con delega a Mobilità ciclistica e progetto Bicipolitana.

Al termine dell’incontro, trasferta in bicicletta (per chi lo vorrà) a cura dell’Associazione I Pedalalenta ASD di Castel Maggiore sull’argine del fiume Reno, dove, presso l’Agriturismo La Bisana (Via Bisana Inferiore 33, Castello D'argile BO), si celebrerà l’avvio dei lavori con un brindisi e una foto di gruppo.

Il nuovo percorso si connette alla Ciclovia del Sole - Eurovelo 7 grazie al ponte ciclabile in corso di ultimazione sul fiume Reno all'altezza della località Lippo di Calderara.

Un'opera da 1,6 milioni di euro

L’opera, del valore di 1,6 milioni di euro, è stata finanziata dall’Unione Reno Galliera (680.000 euro), dalla Regione Emilia Romagna (400.000 euro - Fondi FSC 2014-2020), dalla Città metropolitana di Bologna (300.000 euro) e dai Comuni di Cento (150.000 euro), Calderara di Reno (70.000 euro) e Sala Bolognese (20.000 euro). Si tratta di un primo e fondamentale “passo” di un viaggio lungo complessivamente 110 chilometri: oltre a questi 42, infatti, la Ciclovia ER19 prevede la realizzazione di altri 68 km per raggiungere l’Adriatico in bicicletta, pedalando sull’argine del fiume Reno fino alla sua foce.

Il programma della giornata