Ciclovia del Sole sull’ex ferrovia Bologna-Verona: l'inaugurazione con il Ministro Giovannini in diretta

Oggi 13 aprile dalle 10.30 l'evento di inaugurazione de la Ciclovia del Sole sull’ex ferrovia Bologna-Verona. Per rispettare le misure anti-Covid sarà senza pubblico ma trasmesso in diretta su BolognaToday per far sì che, seppur a distanza, tanti cittadini possano partecipare a questo momento molto atteso.

Si tratta di un Evento di rilevanza nazionale perché, grazie all’apertura di questi 46 km da Mirandola a Sala Bolognese realizzati in due anni dalla Città metropolitana di Bologna, il grande itinerario ciclabile europeo Eurovelo7 Capo Nord-Malta sarà di fatto percorribile da Bolzano a Bologna mentre sono già finanziate e in parte realizzate alcune parti del tracciato Bologna-Firenze.

Inaugurazione Ciclovia del Sole, il programma

Questo il programma della trasmissione, che a partire dalle ore 10.30 racconterà l’apertura di questa importante infrastruttura ciclabile con la conduzione della giornalista Sabrina Orlandi. In apertura il video di Davide Cassani, CT della nazionale di ciclismo e presidente Apt Emilia-Romagna, che in questi giorni ha percorso in anteprima la Ciclovia.

Poi Orlandi dialogherà con lo stesso Cassani e con il giornalista Mario Calabresi che in questi ultimi anni ha raccontato con passione i territori, la mobilità sostenibile e il cicloturismo.

Nella seconda parte interverranno il sindaco della Città metropolitana di Bologna Virginio Merola, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini e l’amministratrice delegata di RFI Vera Fiorani.

Durante la diretta anche tanti interventi in collegamento video, da tutta Italia e non solo: da Paolo Pileri (ideatore e responsabile della Ciclovia Vento Venezia-Torino Eurovelo 8) a Jill Warren (CEO di European Cyclists'? Federation) fino ai sindaci di Verona e Firenze Federico Sboarina e Dario Nardella e a Antonio Dalla Venezia (Presidente Comitato tecnico scientifico Bicitalia, FIAB nazionale).

8 saranno i Comuni emiliani attraversati da questo tratto di Ciclovia : Anzola dell’Emilia, Camposanto, Crevalcore, Mirandola, Sala Bolognese, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese, un territorio con oltre 100.000 abitanti complessivi.

I numeri della Ciclovia del Sole

Il progetto della Ciclovia del Sole Verona-Bologna-Firenze percorre 392 km (di cui 154 km in Emilia-Romagna e 120 km nella città metropolitana di Bologna), che si inseriscono in una delle più importanti ciclabili europee (Eurovelo 7 da Capo Nord a Malta per 7.400 km complessivi).

Tratta Mirandola-Osteria nuova sull’ex tracciato ferroviario Bologna-Verona

? lavori: primavera 2019-primavera 2021

? costo: 5 milioni di euro

? lunghezza complessiva: 46 km

? 8 comuni attraversati: Anzola dell’Emilia, Camposanto, Crevalcore, Mirandola, Sala Bolognese, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese (oltre 100.000 abitanti complessivi).

Il progetto è diviso in 5 tratti funzionali:

1. Sala Bolognese/Osteria Nuova-San Giovanni in Persiceto

2. San Giovanni in Persiceto-Crevalcore

3. Crevalcore-San Felice sul Panaro

4. San Felice sul Panaro-Mirandola

5. Mirandola-confine con la Regione Lombardia