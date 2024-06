L'azienda premia i dipendenti che inquinano di meno: vince chi risparmia CO2 nel tragitto casa-lavoro

Un concorso aziendale che premia i dipendenti che scelgono di andare al lavoro in bicicletta, a piedi o con i mezzi pubblici. E' questa l'idea di Despar Nord (concessionaria delle insegne Despar, Eurospar e Interspar) ha concretizzato attraverso la piattaforma Wecity Srl, con la campagna "Viaggia Sostenibile e Vinci". L'iniziativa dura un anno e punta a ridurre l’inquinamento ambientale derivante dagli spostamenti nel tragitto casa-lavoro dei suoi 9.285 collaboratori, favorendo modalità di trasporto alternative e di minore impatto ambientale come la bicicletta, il monopattino, il trasporto pubblico o lo spostamento a piedi. Come funziona? In pratica per ogni tragitto effettuato, la app calcolerà la CO2 risparmiata (1 kg circa ogni 7 chilometri percorsi) e stilerà una classifica degli utenti utile a determinare l’assegnazione dei premi finali per i primi classificati: in palio biciclette a pedalata assistita e muscolare.

“​​I pilastri fondamentali che guidano la nostra strategia di valore sono quelli della responsabilità verso la comunità, l’ambiente, i collaboratori e il territorio. In questo modo possiamo compiere passi concreti per la costruzione di un futuro maggiormente inclusivo e sostenibile, adottando progetti che superano gli obblighi normativi in tema ambientale - è il commento di Massimo Salviato, Amministratore Delegato di Despar Nord - Insieme ai nostri collaboratori scegliamo ogni giorno di adottare buone pratiche che ci permettano di tenere sotto controllo l’impatto delle nostre attività nei confronti dell’ambiente e di migliorarci rispetto alle emissioni di gas effetto serra, ai consumi energetici e alla produzione di rifiuti”.