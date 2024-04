Domeniche Ciclabili 2024: strade chiuse al traffico alla scoperta lenta del territorio

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Quattro domeniche in bicicletta, fra aprile e settembre, pedalando in sicurezza e tranquillità su strade chiuse al traffico alla scoperta lenta del territorio, dall’Appennino alla Pianura. Tornano per il secondo anno consecutivo le Domeniche Ciclabili, le passeggiate in bicicletta non competitive aperte a tutti e tutte, che hanno per primo obiettivo la promozione della Bicipolitana e di tutto il territorio metropolitano in chiave di lentezza e sostenibilità.

Per garantire la sicurezza ad ogni partecipante, anche i più piccoli, le domeniche ciclabili si svolgeranno infatti su strade chiuse al traffico o su ciclovie del territorio, per creare una esperienza sicura anche per le famiglie.

Le Domeniche Ciclabili sono promosse da Territorio Turistico Bologna-Modena e Città metropolitana di Bologna e si inseriscono in un calendario di iniziative dedicate alla ciclabilità che anticipano e accompagnano il Grand Départ del Tour de France, in arrivo a Bologna il 30 giugno prossimo.

Calendario Domeniche ciclabili 2024

21 APRILE - VAL DI ZENA BIKE DAY

19 MAGGIO - PIANURA BIKE DAY

14 LUGLIO - BRASIMONE BIKE DAY

22 SETTEMBRE - IMOLA BIKE DAY

​

Si comincia domenica 21 aprile con il Val di Zena Bike Day, appuntamento nella splendida cornice della Val di Zena, con due percorsi disponibili: un percorso Family, più semplice, e un percorso Sport che includerà la salita di Botteghino di Zocca che affronteranno anche i ciclisti professionisti nella seconda tappa del Tour de France. La partenza sarà alle 10 dalla Parrocchia del Farneto (San Lazzaro di Savena) ma saranno organizzati anche dei Bicibus (a cura dell’associazione #SalvaiCiclisti) per chi vuole raggiungere l’evento in bicicletta pedalando in gruppo da Bologna. Per entrambi i percorsi è previsto l’arrivo al Parco delle Querce, a Botteghino di Zocca, dove sarà possibile pranzare e rilassarsi in compagnia con un punto ristoro.

​

Tutta la manifestazione si svolgerà su un percorso definito con una chiusura temporizzata delle strade, in collaborazione con la polizia metropolitana e la polizia stradale, affinché si possa garantire un sicuro svolgimento della manifestazione.

Le domeniche ciclabili sono aperte a tutti, è possibile iscriversi gratuitamente sul sito www.domenicheciclabili.it. Ai primi 100 iscritti in regalo la maglia delle Domeniche Ciclabili.