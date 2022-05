Corrente sbarca a Imola, 15 minuti in regalo per i nuovi iscritti

A Imola arriva la Corrente, il car sharing elettrico a flusso libero del Gruppo Tper (tramite il Consorzio Omnibus con i partner Saca e Cosepuri). Si allarga così ancora l'area di attività di Corrente, dopo Bologna, Ferrara, Casalecchio di Reno e Rimini col suo prezioso litorale, anche Imola diventa zona di prelievo e rilascio per le Renault Zoe 100% elettrico che si prenotano e guidano semplicemente scaricando una app.

Corrente è il primo Car Sharing in Italia a consentire di aprire la corsa in una città e chiuderla in una città diversa. Per questo motivo l'arrivo a Imola rappresenta una opportunità sia per i residenti nei comuni di Bologna, Ferrara e Casalecchio di Reno (Bo) e Rimini, sia per i cittadini imolesi.

Voluto dal sindaco Marco Panieri e dall’assessora alla Mobilità sostenibile, Elisa Spada, come tassello di una strategia ecologica della città di Imola, l’arrivo delle auto elettriche rappresenta una scommessa sulla sharing mobility. Corrente serve, poi, sia la stazione dell’alta velocità di Bologna (con parcheggi dedicati), sia l'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna ed è questa una doppia opportunità in più in chiave turistica ed in una logica business.

È possibile infatti scendere all'aeroporto, prenotare e utilizzare una vettura e arrivare direttamente ad Imola e qui chiudere la corsa e, viceversa, prendere la macchina a Imola e andare in stazione a Bologna o all’aeroporto e parcheggiarla lì, prima di partire.

"Grazie a tutti i partner che hanno lavorato per poter presentare oggi questo servizio di car sharing integrato ai cittadini di Imola. Una scelta che si inserisce nella rete territoriale di cui facciamo parte, a cominciare dalla Città Metropolitana di Bologna, e che prosegue sulla strada della sostenibilità ambientale. Tper è una compagnia di servizio che è nota sul territorio e che si muove su larga scala, e anche questo rappresenta un vantaggio per chi deciderà di usufruire. Dobbiamo ammettere che a Imola questo aspetto mancava e oggi copriamo questa carenza, che rappresenta un'opportunità per le aziende del territorio e aggiungo anche per le singole famiglie imolesi e per gli studenti universitari – fa sapere Marco Panieri, sindaco di Imola -. Insieme ad AreaBlu e a Corrente abbiamo individuato una decina di aree in cui posizionare gli stalli per le auto, per coprire i punti strategici del territorio. In questa prima fase sarà importante far conoscere ai cittadini questa opportunità e come Comune faremo la nostra parte. Inoltre, come Comune abbiamo acquistato 20 mila euro di voucher che, circa da settembre, metteremo a disposizione degli studenti universitari presenti a Imola".

"L’arrivo di Corrente ad Imola è molto importante - spiega Giuseppina Gualtieri, Presidente e Amministratore delegato di Tper - nella logica di costruzione di un servizio a rete anche per il nostro car sharing che, nella filosofia del Gruppo Tper è strettamente integrato ed integrabile con il trasporto pubblico. Grazie a questo nuovo servizio, Imola potrà infatti godere dei tanti benefici di una mobilità condivisa ed estremamente ecologica.

Come funziona Corrente a Imola

L'area di estensione a Imola è piuttosto vasta e copre buona parte del territorio del comune con particolare attenzione ai suoi poli sportivi (autodromo in testa), sanitari e dei servizi.

Per i residenti a Imola è previsto un regalo di benvenuto: chiunque si registrerà scaricando l'app da Play Store o Apple Store riceverà in automatico un buono pari a 15 minuti di mobilità elettrica con le auto di Corrente. Tariffe speciali, infine, per tutti gli abbonati Tper. Le Renault Zoe elettriche hanno 5 posti, 5 porte e un'autonomia di oltre 300 chilometri; è possibile prenotare la corsa direttamente dal proprio smartphone e pagare con addebito su carta di credito.

A Imola Corrente arriverà con una prima flotta di 10 vetture grazie alla collaborazione preziosa istaurata con Area Blu. La flotta Corrente complessivamente conta 385 vetture. L'altra peculiarità di Corrente è che l'utente non deve fare nulla: a pulire, igienizzare regolarmente e ricaricare le macchine pensa infatti l'organizzazione del servizio. Per guidare Corrente è sufficiente sbloccare l'auto, pagare solamente il tempo di effettivo utilizzo e chiudere poi la corsa rientrando nell'area di copertura. Esistono anche tariffe flat giornaliere, settimanali e mensili con cavo di ricarica. Con questo Car Sharing è possibile andare ovunque, nei limiti, ovviamente, della autonomia. È necessario però aprire e chiudere il noleggio nelle aree di copertura. Corrente a Bologna, Ferrara, Rimini e Imola non paga la sosta sulle strisce blu e, a Bologna, Ferrara e Imola, consente di transitare liberamente nelle zone a traffico limitato e nelle corsie preferenziali.

Come anche in altre città, anche a Imola sono previsti stalli dedicati e riservati alla sosta delle vetture di car sharing elettrico. Questi stalli saranno contrassegnati nelle prossime settimane e saranno identificabili da specifica segnaletica oltre che individuabili tramite app. Corrente è comunque un car sharing a flusso libero: con l’ausilio della facile app è possibile vedere in tempo reale dove si trovano le vetture, verificarne la percentuale di carica (e dunque l’autonomia) e prenotarle.

Questi gli stalli dedicati a Corrente che verranno realizzati: Viale A. Costa, 51 – fronte 74 (n. 1 stallo); Piazzale A. Pertini (n. 1 stallo); Via XX Settembre, 2 – 2/A (n. 1 stallo); Via C. Morelli, 11 (n. 1 stallo); Via G. Puccini, 35/37 - in corrispondenza di Piazza W. A. Mozart (n. 1 stallo); Via Pola – Parcheggio Ospedale Nuovo (n. 2 stalli); Viale A. Saffi, 77 (n. 1 stallo); Piazza A. Senna, 4 (n. 1 stallo); Via Malsicura, 2 (n. 1 stallo); presso l’Ospedale di Montecatone (1 stallo).