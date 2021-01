Trasporto rapido sulle strade extraurbane, ecco le prime due linee di “Metrobus” elettrico

Sono la Bologna-Granarolo-Baricella e la Bologna-Castenaso-Medicina le prime due linee di Metrobus elettrico che vedranno la luce. In questi mesi sono state infatti progettate dalla Città metropolitana e domani sbarcheranno a Roma per avere 91 milioni di euro di finanziamento nell’ambito del “Fondo per le risorse destinate al Trasporto rapido di Massa ad Impianti fissi” (lo stesso a cui il Comune di Bologna ha chiesto il finanziamento della seconda linea verde del Tram).

"Si tratta di una vera rivoluzione per il Trasporto extraurbano - sottolinea l'amministrazione metropolitana - che per la prima volta vedrà un sistema di trasporto rapido con linee ad elevata capacità, confort e tempi certi: autobus elettrici snodati da 18 metri (i con una frequenza di 10 minuti nelle ore di punta e corsie riservate e sistemi semaforici a priorità per diminuire i tempi di percorrenza attuali e garantire puntualità ed affidabilità".

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città metropolitana approvato due anni fa individuava quale strategia principale per la diffusione della mobilità sostenibile ed il miglioramento della qualità dell’aria, lo sviluppo del Trasporto Pubblico Metropolitano (TPM) e in particolare una rete Metrobus composta da 7 corridoi extraurbani infrastrutturati (sotto la mappa) in modo da garantire collegamenti bus veloci e frequenti.

Entrare in esercizio da settembre 2024

A partire da queste due (San Donato/Bologna-Baricella e San Vitale/Bologna-Medicina) che dovrebbero entrare in esercizio da settembre 2024, l’obiettivo è di realizzare delle linee di trasporto pubblico frequenti e veloci, ad elevata capacità, con fermate facilmente accessibili in sicurezza, attrezzate per l’attesa e l’interscambio e dotate di tecnologie per la infomobilità e la comunicazione agli utenti, al fine di aumentare l’attrattività del TPL rendendolo un servizio affidabile, efficace, sicuro e confortevole e una reale alternativa all’utilizzo dell’auto. Inoltre il servizio sarà garantito da mezzi elettrici, con punti di ricarica ai capolinea, che concorreranno a migliorarne le performance e a ridurre le emissioni climalteranti.

Gli interventi previsti per la velocizzazione e regolarizzazione del servizio e per il miglioramento dell’accessibilità sono di tipo infrastrutturale, tecnologici e di segnaletica: ad esempio la realizzazione di corsie riservate, con eventuale allargamento puntuale della carreggiata stradale e l’attivazione di un sistema di telecontrollo se necessari, la modifica della disciplina del traffico e della circolazione, la riorganizzazione delle corsie di accumulo e svolta alle intersezioni, l’introduzione di sistemi semaforici a priorità (asservimento semaforico), la protezione degli attraversamenti pedonali mediante semaforizzazione asservita, riqualificazione di tutte le banchine, installazione di pensiline con dotazioni che ne migliorino il comfort, la sicurezza e l’informazione all’utenza.

I Metrobus si integreranno con le reti Tranviaria e filoviaria del capoluogo ed avranno essi stessi caratteristiche di accessibilità, livello di servizio e riconoscibilità tipiche dei sistemi di Trasporto Rapido di Massa, divenendo assimilabili ai servizi cosiddetti Bus Rapid Transit già attivi o in corso di realizzazione nelle aree europee più avanzate.

Come è pensato il servizio

Servizio Metrobus AV (alta velocità): con corse che si svilupperanno sulle relazioni metropolitane di lungo raggio (Bologna-Medicina e Bologna-Baricella/Mondonuovo), effettuando servizio solo nelle fermate principali, con autobus elettrici snodati da 18 m, con allestimenti interni con una quota prevalente di posti a sedere;

Servizio Metrobus AC (alta capacità): con corse che si svilupperanno sulle relazioni suburbane (Bologna-Castenaso e Bologna-Granarolo), effettuando servizio in tutte le fermate extraurbane, anche quelle non servite dal Metrobus AV, con autobus elettrici snodati da 18 m, con allestimenti interni con una quota prevalente di posti in piedi.

Con questi due progetti – dichiara il consigliere metropolitano delegato alla Mobilità Sostenibile Marco Monesi - che oggi abbiamo inviato a Roma e che confidiamo vengano rapidamente finanziati, continuiamo con la rivoluzione della mobilità sostenibile prevista dal Pums. Vogliamo infatti che anche i cittadini metropolitani che vivono in zone non servite dal Servizio Ferroviario Metropolitano possano avere nel Trasporto Pubblico una vera alternativa all’auto: questo è il Metrobus.”

SCHEDA LINEA 1: BOLOGNA-CASTENASO-MEDICINA

Il servizio Metrobus complessivamente trasporterà 5,3 milioni di passeggeri all’anno, corrispondenti a circa 17.800 passeggeri al giorno. Il finanziamento richiesto (progettazione, lavori e acquisto dei mezzi) è di 50.720.938,60 di euro.

Servizio AV (alta velocità) Medicina-Bologna Autostazione:

86 corse/gg (frequenza 10’ nelle ore di punta mattutine, frequenza 30’ ore di morbida),

17 fermate,

Lunghezza tratta 25,6 km,

Tempo di percorrenza 40 minuti nell’ora di punta

Velocità commerciale 37 km/h,

10 mezzi

Servizio AC (alta capacità) Castenaso Mazzini-Bologna Autostazione:

68 corse/gg (frequenza 15’ nelle ore di punta mattutine, frequenza 30’ ore di morbida),

25 fermate,

Lunghezza tratta 12,8 km,

Tempo di percorrenza 36 minuti nell’ora di punta,

Velocità commerciale 21 km/h,

6 mezzi

Tempi

Entrata in esercizio: settembre 2024.

SCHEDA LINEA 2: BOLOGNA-GRANAROLO-BARICELLA

Il servizio Metrobus complessivamente trasporterà 2,8 milioni di passeggeri all’anno, corrispondenti a circa 9.600 passeggeri al giorno. Il finanziamento richiesto (progettazione, lavori e acquisto dei mezzi) è di 39.504.136,19 di euro.

Servizio AV (alta velocità) Baricella/Mondonuovo-Bologna Autostazione:

86 corse/gg (frequenza: 10’ nelle ore di punta mattutine, 30’ ore di morbida),

16/18 fermate,

Lunghezza tratta 25,8/31,4 km,

Tempo di percorrenza 39 minuti nell’ora di punta,

Velocità commerciale 39 km/h,

10 mezzi

Servizio AC (alta capacità) Granarolo De’ Rossi – Bologna Autostazione:

68 corse/gg (frequenza: 15’ nelle ore di punta mattutine, 30’ ore di morbida),

17 fermate,

Lunghezza tratta 12,2 km,

Tempo di percorrenza 25 minuti nell’ora di punta,

Velocità commerciale 29 km/h,

5 mezzi

Tempi

Entrata in esercizio: settembre 2024.