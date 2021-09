San Lazzaro, domani inaugura la Bicipolitana che attraversa il comune

Domani 24 settembre, alle ore 18 a San Lazzaro di Savena, inaugurazione del tratto della Linea 1 della Bicipolitana che attraversa il comune di San Lazzaro. Sono infatti completati i lavori sui circa tre chilometri di percorsi dedicati alla mobilità su due ruote, che collegano il capoluogo alla frazione di Idice.

"Il percorso - spiega una nota dell'amministrazione metropolitana - è stato realizzato utilizzando le cosiddette “corsie ciclabili”, opportunità recentemente introdotta nella normativa italiana. Per tutelare e “accompagnare” ciclisti e automobilisti l’amministrazione comunale ha inoltre scelto di colorare di rosso tutte le corsie, e proteggere gli attraversamenti di tre rotatorie: in questo modo l’intero percorso, oltre a essere molto visibile, è anche più sicuro."

Per l’inaugurazione l’appuntamento è alle ore 18 davanti a Officine San Lab in via Emilia 253, da dove partirà anche una biciclettata che arriverà al centro Medialab a Idice e dove sono previsti alcuni interventi da parte delle autorità.

La Bicipolitana bolognese - ricordano dalla città metropolitana - è la prima rete ciclabile metropolitana che, a partire da Bologna, connette tutti i principali centri abitati, poli produttivi e funzionali del territorio metropolitano. Si estenderà per quasi 1.000 km di cui 493 km (260 già esistenti) sulle linee principali. Grazie alla realizzazione di queste nuove connessioni realizzate con le corsie ciclabili (12 km nei Comuni di prima cintura per 900mila euro di investimento suddiviso tra Città metropolitana e Comuni) e dei cantieri conclusi sul territorio metropolitano le linee della Bicipolitana bolognese saranno così pedalabili in continuità per oltre 150 chilometri.