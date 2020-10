Uber debutta a Bologna, sbarco in città attraverso accordo con Cosepuri

Oggi è il primo giorno per Uber Bologna. La piattaforma di trasporto lanciata a San Francisco nel 2010 e approdata da tempo in alcune città italiane come Milano e Roma, da oggi (attraverso la sua app) è utilizzabile anche sotto le Due Torri, con le medesime regole e criteri. Lo sbarco in città è avvenuto attraverso un accordo con la cooperativa Cosepuri, che si occupa da tempo di noleggio con conducente.

E infatti la "versione" Uber per Bologna è la formula Uber Black, in pratica il prodotto premium di Uber: si può guidare come autista solo se in possesso di autorizzazione NCC.

Al momento sono una quarantina le auto a disposizione per questo servizio, ma sono destinate a crecere.

