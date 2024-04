Parchi e aree protette: la mappa della Bologna verde

Con l'arrivo della primavera, e della Pasqua, tempo di fiori e svago all'aria aperta, Bologna si prepara a mostrare il suo volto più verde. Il nostro territorio, con i suoi spazi e le zone protette, si presta in questo periodo dell’anno per scampagnate e per stare a contatto con la natura.

Ogni area verde si distingue per peculiarità proprie, che la rendono un rifugio ideale sia per le famiglie in cerca di tranquillità sia per gli sportivi alla ricerca di nuovi percorsi, nonché per chiunque desideri concedersi un momento di pausa dalla routine quotidiana, circondato dalla bellezza della flora cittadina.

Ecco la mappa dei parchi principali, quartiere per quartiere:

San Vitale - San Donato

Parco Arboreto

Un'oasi verde che fa da polmone alla città, l'Arboreto è noto per la sua collezione di specie arboree i prati si alternano a zone alberate che ospitano più di cento specie diverse di alberi e arbusti a foglia caduca. Nel parco è presente un'area giochi. Percorsi didattici e aree pic-nic ne fanno un luogo adatto a famiglie e scuole.

Parco Campagna

Un ambiente rilassante che si estende su vasta area, il Parco Campagna è perfetto per passeggiate a piedi o in bicicletta grazie ai suoi numerosi sentieri. È dotato di aree gioco per bambini e spazi per attività fisica all'aperto.

Parco Davide Penazzi

Dedicato alla memoria di Davide Penazzi, questo parco (il più vicino ai viali del quartiere) è un piccolo gioiello di biodiversità. Offre zone ombreggiate, panchine, aree giochi e un'atmosfera tranquilla per la lettura o il relax. È un luogo scelto spesso per iniziative culturali e piccoli eventi comunitari.

Parco Mitilini Moneta Stefanini

Oasi verde nel cuore del Pilastro, ricco di grandi spazi aperti e giochi per bambini, è un luogo ideale per le famiglie. Offre anche campi sportivi e aree dedicate agli animali domestici, rendendolo versatile per svariate attività ricreative.

Parco Pier Paolo Pasolini

Intitolato al celebre intellettuale, lungo il viale si sviluppa il complesso scultoreo composto da circa 200 figure umane a grandezza naturale, un teatro-scultura e un sorta di necropoli all'interno di due conche ricavate nel prato.

Parco San Donnino

Questo spazio verde è apprezzato per le sue zone relax, i percorsi natura e le aree pic-nic. Spesso ospita attività educative e laboratori per bambini, oltre a eventi legati alla sostenibilità ambientale.

Parco Scandellara

A due passi dal Parco Campagna, Scandellara fa la sua figura con i suoi grandi spazi aperti. è una destinazione popolare per sportivi e gruppi di allenamento all'aperto. Dispone di aree attrezzate per il fitness, campi da gioco e percorsi salute. L'area è compresa tra la tangenziale, la ferrovia suburbana e lo scalo merci. Pur essendo circondata da zone densamente edificate, è ancora un'area prevalentemente agricola.

Parco Vincenzo Tanara

L'area verde, progettata da Giancarlo Malavasi, si estende fra le vie Innocenti, Weber e del Carpentiere. L'elemento che caratterizza il parco è la colorazione dei sentieri riservati ai pedoni e ai ciclisti. Nel parco sono presenti un'area giochi e un'area recintata per la sgambatura dei cani.

Parco ex Vivaio

Un tempo vivaio comunale, oggi trasformato in parco pubblico, conserva una ricca varietà di piante e fiori. Luogo ideale per passeggiate tra il verde, è dotato di aree gioco innovative e spazi per attività didattiche.

Santo Stefano

Giardini Margherita

I Giardini Margherita con i loro 26 ettari di terreno rappresentano il più grande parco pubblico della città, un vero e proprio polmone verde nel cuore di Bologna. Con i suoi laghetti, le aree giochi per bambini, fontanelle e spazi dedicati al fitness, i Giardini offrono un'ampia gamma di attività ricreative. Al centro del parco lungo un laghetto c’è uno chalet dove si può gustare un aperitivo sotto il sole.

Parco Cavaioni

Situato nelle colline che circondano Bologna, all’altezza di Borgonuovo, il Parco Cavaioni è un'area verde estesa che offre panorami mozzafiato sulla città. È il luogo ideale per passeggiate nella natura, picnic e momenti di relax lontani dal trambusto urbano. La vegetazione dei boschi è formata da cerro, frassino, carpino, peri selvatici. Tra gli arbusti si notano l’erica, il ginepro, la rosa canina e il biancospino. Un suggestivo percorso nel bosco conduce a un laghetto.

Parco Oliviero Olivo

Inaugurato nel maggio 2005, il parco Mario Oliviero Olivo si estende su 17.500 mq, con un design che valorizza i filari di gelsi e la canaletta del Savena. Creato per essere il più naturale possibile, include un viale che collega aree di sosta e belvedere, con accessibilità garantita anche per le persone disabili. Un'area gioco, fontanelle e servizi igienici completano i servizi.

Parco Umberto Bagnaresi

Il Parco Umberto Bagnaresi, situato vicino al centro di Bologna, è un'oasi di pace che presenta aree verdi ben curate, ideali per la lettura, la meditazione o semplicemente per una pausa rilassante all'aria aperta

Parco della Montagnola

Uno dei parchi storici di Bologna, ad un passo dalla stazione, il Parco della Montagnola è conosciuto per la sua imponente scalinata e per i monumenti che ospita. È un punto di ritrovo popolare, che combina natura, arte e storia. La sua prima apertura, con un aspetto molto diverso dall’attuale, risale al XVII secolo. La sistemazione definitiva del parco si deve al periodo napoleonico e in qualche misura allo stesso Napoleone. Infatti, nei tre giorni in cui sostò a Bologna, Napoleone si preoccupò di dare alla città qualche segno di impronta tipicamente francese.

Parco di Sabbiuno

Il Parco collinare di Sabbiuno, situato a 9 km dal centro di Bologna e con una superficie di circa 33 mq, offre viste panoramiche dalle sue posizioni elevate tra le valli del Reno e del Savena. Istituito nel 1974, il parco combina un impressionante anfiteatro naturale di calanchi con aree di prati, siepi e boschetti vicino a via di Sabbiuno.

Parco di San Michele in Bosco

Situato in una posizione panoramica, il Parco di San Michele in Bosco offre viste spettacolari sulla città. I suoi ampi spazi verdi e i sentieri boschivi sono perfetti per chi cerca quiete e ispirazione nella natura. Nella parte orientale la massiccia presenza di conifere (cedri, pini neri) forma un bosco sempreverde. Nella parte occidentale la vegetazione è più varia e, accanto a querce secolari, vi sono alberi ornamentali molti dei quali risalgono all’epoca d’impianto del giardino: lecci monumentali, cipressi, tigli, ippocastani e cedri.

Parco di Villa Aldini

Questo parco, che circonda l'omonima villa storica, è caratterizzato da giardini all'italiana e da boschi. È un esempio eccellente di come storia e natura si possano intrecciare, offrendo un ambiente ricco di fascino.

Parco di Villa Ghigi

Il Parco di Villa Ghigi si distingue per le sue colline ricoperte di vigneti e uliveti, con percorsi che invitano alla scoperta della flora locale. È un luogo prediletto per camminate ed esercizio fisico all'aria aperta.

Parco di Villa Guastavillani

Immerso nel verde, il Parco di Villa Guastavillani offre un rifugio tranquillo con una ricca varietà di piante e alberi secolari. Ideale per passeggiate rilassanti e per osservare la biodiversità locale.

Navile

Giardino C.S. Dozza

Situato in Via Romita, questo giardino offre uno spazio verde intimo e raccolto, ideale per momenti di pausa e relax nel cuore della città.

Parco Lunetta Mariotti

Localizzato in Via della Beverara, è un'area verde che offre tranquillità e spazi per il tempo libero e il gioco, arricchendo la vita del quartiere circostante.

Parco Lungoreno - Navile

Questo parco, situato lungo Via della Berleta, si distingue per i suoi percorsi lungo l'argine, offrendo spazi per passeggiate e attività all'aperto vicino al canale Navile.

Parco Nord

Posizionato in Via Romita, il Parco Nord è uno degli spazi verdi più ampi della città, dedicato a sport, tempo libero e attività culturali, con aree attrezzate per tutte le età. Da anni è la sede della festa dell’Unità di Bologna che a partire dall’anno prossimo però avrà sede altrove per via dei lavori per il Passante.

Parco Peep Pescarola

In Via Zanardi, questo parco serve come luogo di incontro per la comunità locale, con aree gioco per bambini e spazi per attività all'aperto.

Parco Selva Pescarola

Situato in Via della Selva Pescarola, offre un'atmosfera tranquilla con aree verdi dense e percorsi naturalistici.

Parco Villa Tamba

Localizzato in via della Selva Pescarola, il parco circonda una storica villa, offrendo un contesto elegante per passeggiate e relax.

Parco Villa Torchi

Questo parco, situato in Via Colombarola, è noto per i suoi spazi aperti e la sua storica villa, offrendo un ambiente tranquillo per il tempo libero.

Parco Zucca

In Via di Saliceto, è un'area verde funzionale, dotata di spazi per il gioco e il relax, servendo come polmone verde nel quartiere. Nel parco è presente un'area giochi.

Parco dei Giardini

Questo spazio naturale, situato in Via dell'Arcoveggio, è caratterizzato da ampie aree gioco e zone relax, ideale per famiglie e attività all'aperto.

Parco della Frutta

Posizionato in Via dei Lapidari, il parco è un tributo alla storia agricola della zona, con spazi verdi e percorsi pedonali.

Parco di Villa Grosso

Situato in via Pietro Gobetti, questo parco circonda una notevole villa, offrendo un contesto ricco di storia e natura. Di proprietà del comune dagli anni 20, Il disegno originario è andato completamente perduto ma, all'interno dell'area scolastica, rimangono alberi di un certo pregio: ippocastani, platani, una magnolia.

Parco di Villa Angeletti

L'area verde si sviluppa per circa 8,5 ettari, lungo la sponda destra del canale Navile. In Via de' Carracci, il parco è un luogo d'incontro per la comunità, con spazi ampi per sport, giochi e tempo libero.

Parco ex Caserme Rosse

Localizzato in Via di Corticella, questo spazio verde nasce dalla riconversione di un'area militare, offrendo ora un grande parco urbano con diverse attività e servizi.

Savena

Parco Anders

Situato lungo Viale Felsina, il Parco Anders è un'oasi di tranquillità ideale per le famiglie, dotato di aree gioco per i più piccoli e sentieri per passeggiate immersi nel verde.

Parco Aquile Randagie

Nel cuore del quartiere, in prossimità di Via Ventimiglia, si trova il Parco Aquile Randagie, uno spazio dedicato alla memoria e al tempo libero, con percorsi naturalistici e zone attrezzate per il riposo.

Parco Carlo Urbani

Vicino a Viale Lungosavena, questo parco rende omaggio a Carlo Urbani, medico e attivista. È un luogo di aggregazione con spazi verdi ben curati, adatto per attività all'aperto e momenti di riflessione.

Parco Corrado Alvaro

Localizzato nei pressi di Via Alberto Mario, il Parco Corrado Alvaro offre ampi spazi aperti, aree gioco innovative e percorsi per jogger e appassionati di fitness all'aria aperta.

Parco dei Cedri e Lungosavena

Quest'area verde, che si estende da Via Cracovia, al confine con San Lazzaro, è conosciuta per i suoi imponenti cedri e per i tranquilli sentieri lungo il Savena, perfetti per chi cerca un contatto diretto con la natura. Nel parco è presente una grande varietà vegetale che, tra sempreverdi e caducifoglie, comprende moltissime specie di alberi e arbusti.

Parco del Paleotto

Situato vicino a Via del Paleotto, il parco è un piccolo gioiello naturale nel quartiere, con zone verdi ben mantenute ideali per pic-nic e relax. Si estende sul versante sinistro del torrente Savena, vicino al fondovalle. L'origine del nome potrebbe derivare dalla famiglia senatoria bolognese dei Paleotti.

Parco di Jola Cà Forte Bandiera

All'indirizzo di Via Monte Donato, questo parco è un tributo alla resistenza e alla forza della comunità, offrendo un luogo di incontro ricco di storia e aree dedicate al gioco e allo sport.

Parco di Villa Aldrovandi Mazzacorati

Questo spazio verde, ubicato lungo Via Toscana, circonda l'elegante Villa Aldrovandi Mazzacorati, unendo storia e natura. Ideale per passeggiate culturali e momenti di serenità all'ombra di alberi secolari.

Borgo Panigale

Parco Bragaglia

Posizionato in Via Elio Bragaglia, questo parco è un punto di ritrovo per attività comunitarie, offrendo spazi verdi ben tenuti per il gioco e il relax familiare.

Parco Città Campagna

All'intersezione tra Via Felicina e Via Casteldebole, il Parco Città Campagna unisce elementi rurali e urbani, creando un ambiente unico per passeggiate e attività ricreative all'aria aperta.

Parco Gallarani

Situato in Piazza Lino Gucci, il Parco Gallarani è un'area tranquilla dotata di giochi per bambini e percorsi per passeggiare in serenità.

Parco Gioco del Mondo

Questo parco, trovandosi lungo Viale Gaetano Salvemini, è dedicato al gioco e all'intrattenimento dei più piccoli, con strutture moderne e sicure.

Parco Lungoreno - sponda destra

Situato in Via Fattori, offre un percorso lungo la sponda destra del Reno, ideale per camminate rilassanti e momenti di pausa nella natura.

Parco Lungoreno - sponda sinistra

Lungo Via Giunio Bruto, si trova la controparte sinistra del parco sopra citato, anch'esso perfetto per attività all'aperto e per godere della tranquillità del fiume.

Parco Nicholas Green

In Via della Certosa, questo parco è un omaggio a Nicholas Green, simbolo di generosità e speranza, offrendo uno spazio verde pieno di significato e pace.

Parco Orlando Sirola (ex Centro sportivo Agucchi)

Localizzato in Via Agucchi, è stato riconvertito da centro sportivo a parco urbano, mantenendo strutture per lo sport e aree verdi per il tempo libero.

Parco Villa Bernaroli

Questo parco, accessibile da Via Morazzo, circonda l'antica Villa Bernaroli, combinando storia e natura in un ambiente suggestivo e rilassante.

Parco Centro Sportivo Barca

Situato in Via Raffaello Sanzio, offre spazi per l'attività fisica e il gioco, con campi sportivi e zone verdi attrezzate.

Parco dei Noci

Via del Greto ospita questo parco, caratterizzato da spazi aperti e aree gioco, ideale per le famiglie e per chi cerca un momento di svago.

Parco dei Pini

Localizzato in Via del Triumvirato, è rinomato per i suoi sentieri ombreggiati da pini, offrendo un luogo di frescura e tranquillità.

Parco delle Artiste

In Via Coriolano Vighi, il parco celebra il contributo delle donne all'arte e alla cultura, attraverso uno spazio verde ispiratore e inclusivo.

Parco delle Querce

Situato in Via Galeazza, è un ambiente naturale ricco di querce secolari, perfetto per chi cerca connessione con la natura e silenzio.

Parco ex Cava Bruschetti

Questo spazio, in Via Amatore Sciesa, è stato trasformato da una cava abbandonata in un parco urbano, dimostrando un eccellente esempio di riqualificazione ambientale.

Porto Saragozza

Giardino Emanuele Petri

Situato lungo Via Felice Battaglia, questo giardino è dedicato alla memoria di Emanuele Petri, un luogo di serenità e riflessione, arricchito da aree verdi e spazi per il relax.

Parco 11 settembre 2001

Questo spazio verde, che si snoda tra via Riva Reno, via Rondone e via Azzo Gardino, è un tributo alla memoria delle vittime degli attacchi dell'11 settembre. Offre un ambiente tranquillo per passeggiate e momenti di riflessione. Sono presenti latifoglie (tigli, ippocastani, olmi) e alcune conifere esotiche (cedri e pini dell'Himalaya). Parco con area giochi e area recintata per la sgambatura dei cani.

Parco Baden Powell

Localizzato in via Don Sturzo, il Parco Baden Powell è uno spazio dedicato allo scoutismo e alle attività all'aperto, con aree gioco e percorsi naturalistici che invitano all'esplorazione e all'apprendimento.

Parco San Pellegrino

Posizionato in Via di Casaglia, il Parco San Pellegrino offre viste panoramiche sulla città, grazie alla sua posizione collinare. È un luogo ideale per chi cerca una fuga dalla vita cittadina, con sentieri e aree pic-nic. Nel parco, coltivato fino a tempi recenti, si è puntato a conservare la vecchia organizzazione territoriale e le caratteristiche salienti dal paesaggio agricolo di un tempo.

Parco Villa Puglioli

Anche questo parco si trova lungo Via di Casaglia e circonda l'omonima villa. Con i suoi giardini ben curati e spazi per il tempo libero, rappresenta un'oasi di pace e bellezza.

Parco Villa delle Rose

Situato in Via Saragozza, il Parco Villa delle Rose è noto per le sue collezioni d'arte e le esposizioni temporanee. Gli ampi spazi verdi e i giardini fioriti offrono un contesto unico per la cultura e il relax.

Parco del Barone Rampante

Questo parco, anch'esso localizzato in Via Felice Battaglia, è ispirato all'opera di Italo Calvino. Offre un ambiente stimolante per la lettura e il gioco, con aree dedicate ai più piccoli e sentieri immersi nel verde. Parco con area sgambatura cani di 1000 metri quadrati.

Parco di Villa Spada

Recentemente riaperta e ristruttura, in Via di Casaglia, il Parco di Villa Spada è un luogo ricco di storia, con un museo all'interno della villa. I suoi giardini e le zone boschive sono perfetti per passeggiate culturali e momenti di relax nel verde.

Aree protette

Altro ai parchi nel territorio di Bologna si distinguono tre significative aree protette:

Parco regionale dei Gessi e dei calanchi dell'Abbadessa

Ai margini della città, un ambiente unico formato da gesso cristallino e calanchi, creando un ecosistema carsico tra i più rilevanti d'Europa. La sua eccezionale varietà geomorfologica favorisce la biodiversità, con specie faunistiche e floreali di notevole interesse.

Area di riequilibrio ecologico Golena San Vitale

Istituita nel 2010, si estende lungo la golena del fiume Reno e comprende un bosco planiziale e rimboschimenti che contribuiscono alla diversità biologica dell'area. La gestione è condivisa tra il Comune di Bologna e quelli di Calderara di Reno e Castel Maggiore.

Paesaggio protetto Colline di San Luca

Lo spazio abbraccia il territorio collinare a sud di Bologna e Casalecchio di Reno, fino alla Riserva naturale Contrafforte Pliocenico, tra i torrenti Savena e il fiume Reno. Questa area si contraddistingue per la sua varietà ambientale e biodiversità, con presenze di boschi misti, antichi castagneti, praterie, arbusteti e imponenti calanchi.