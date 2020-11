'Mettiamo radici per il futuro': a Ozzano la piantumazione di alberi per i bambini appena nati

Tutti gli anni in questo periodo il Comune organizzava "L'Albero di San Martino- un albero per ogni neonato", dove in un'area verde venivano piantati tanti alberi quanti erano i bambini ozzanesi nati nel periodo dal 1 novembre al 31 ottobre di ogni anno , insieme a volontari e alcune classi di alunni.

"Quest'anno - spiega la vicesindaco Mariangela Corrado, come ufficio ambiente abbiamo deciso di aderire al progetto regionale "Mettiamo radici per il futuro" che prevede, nei prossimi 5 anni, la piantumazione di 4,5 milioni di alberi, tanti quanti sono gli abitanti della nostra Regione, e di iniziare la piantumazione sul nostro territorio proprio con gli alberelli che sarebbero stati messi a dimora in questi giorni e dedicati ai bambini nati fra il 1' novembre 2019 e il 31 ottobre 2020".

In collaborazione con Legambiente, partner della Regione Emilia-Romagna in questo progetto che si prefigge l’obiettivo, oltre che di estendere la superficie boschiva della nostra Regione, di valorizzare il paesaggio e contribuire concretamente alla lotta ai cambiamenti climatici e al miglioramento della qualità dell’aria, l'amministrazione comunale ha individuato nel 21 novembre, cioè nella giornata nazionale degli alberi, il momento per mettere a dimora le nuove piante. Un gruppo di volontari ozzanesi aderenti alle associazioni Silva Nova, Idee in campo e gruppo alpini, pianterà in totale 96 alberi nell'area verde di Via Tolara di Sotto di fronte al civico 31. Altre 25 piante invece, verranno messe a dimora nell'area verde posta sul retro della biblioteca e una decina nell'area verde che costeggia il cimitero del capoluogo.

"Purtroppo quest'anno - sottolinea il sindaco Luca Lelli - nel rispetto delle misure di contenimento per la diffusione della pandemia non sarà possibile per le famiglie e alunni presenziare alla piantumazione degli alberi , che verrà eseguita solo dai volontari, mentre i diplomi verranno recapitati a casa via posta. A Ozzano quest'anno sono nati 96 bambini e sono dispiaciuto di non poter consegnare personalmente le pergamene, ma dobbiamo tutti attenerci scrupolosamente alle restrizioni governative previste per la lotta al Coronavirus, con la speranza di uscirne quanto prima e poter riprendere le nostre vecchie e care abitudini".