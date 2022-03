Progetto Saam, il primo progetto di mobilita’ tra Africa ed Europa in ambito Vet

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Bologna, 11 marzo 2022 - Il Progetto SAAM (Supporting Alliance for African Mobility – Alleanza a Sostegno della Mobilità Africana) il primo progetto pilota di mobilità tra Africa ed Europa in ambito VET (Vocational Education and Training), è arrivato in Italia e oggi 11 marzo farà tappa a Bologna, presso la sede di Scuola Centrale Formazione, associazione nazionale riconosciuta dal Ministero del Lavoro, che rappresenta oltre 100 centri di formazione in 12 regioni d’Italia. Avviato nel gennaio 2020, il progetto SAAM è il più grande progetto fino ad oggi realizzato per promuovere la Formazione Professionale e la Mobilità tra Europa e Africa. Coinvolge centinaia di formatori e studenti dell’Unione Europea e dei Paesi africani. Il progetto SAAM è guidato dal centro spagnolo di Formazione Professionale “SanViator”, che ha ricevuto dalla Commissione Europea 4 milioni di Euro per coordinare 32 organizzazioni di Formazione Professionale in 8 Stati membri dell’Unione Europea (Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Malta, Portogallo e Spagna) e 13 Paesi africani (Angola, Benin, Capo Verde, Eritrea, Camerun, Costa d'Avorio, Kenya, Liberia, Malawi, Nigeria, Senegal, Sudan e Tunisia). I primi professionisti africani dei centri VET (Vocational Education and Training) - circa 35 tra insegnanti e i membri del personale - sono arrivati in Europa a Febbraio 2022 e dopo aver partecipato a Bruxelles alle giornate del seminario SAAM “Capacity Building”, sono stati accolti presso i partner di tutta Europa. Scuola Centrale Formazione e i suoi enti associati SFP “L.Pavoni” di Montagnana (PD) e Fondazione Luigi Clerici (MI) hanno accolto dal 28 febbraio al 12 marzo 2022 due professionisti, Saleheddine Hichri Direttore del Lycée Sectoriel de Formation Professionnelle Agricole en Elevage Bovin di Thibar in Tunisia e Augustino Santo Lino formatore del Centro di formazione professionale Salesiano di Kartun in Sudan, coinvolgendoli un ricco programma di visite nei territori, in un incontro istituzionale in Regione del Veneto e presso il Comune di Lonigo (PD). Nella mattina dell’11 marzo i “saamers” visiteranno la sede di coordinamento dell’associazione nazionale Scuola Centrale Formazione a Bologna per approfondire il tema della Mobilità Europea, ed incontreranno a distanza il consigliere economico Marwen Kablouti dell’Ambasciata Tunisina in Italia. Il prossimo passo del progetto sarà la prima mobilità tra Africa ed Europa degli studenti: nei suoi quattro anni di durata il progetto SAAM faciliterà la mobilità di 300 studenti africani che svolgeranno un programma di formazione nei centri VET dei partner europei.