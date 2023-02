Ticketsms, pianta la sua prima foresta per festeggiare un anno da record

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

TicketSms si era data un obiettivo fin dalla sua fondazione: eliminare la carta dal mondo del ticketing sfruttando al meglio gli strumenti digitali. Basta con costosi (e inquinanti) biglietti cartacei, basta con le spedizioni via corriere. La scelta dell’azienda è stata fin dall’inizio paperless: i ticket si possono tranquillamente comprare (e vendere) in modo completamente digitale, consegnandoli via sms. L’idea di Andrea Vitali, 38enne di Petritoli (in provincia di Fermo) e Omar Riahi, 33enne originario di Catania, festeggia il suo quinto anno di vita. Dall’apertura nel 2018 a Bologna ad oggi molto è cambiato. La start up è diventata una tech company capace di coinvolgere decine di migliaia di professionisti nelle pubbliche relazioni, numeri in crescita verticale tanto che per gestirli è stato necessario inaugurare anche un secondo ufficio a Milano. Grazie a certificazioni e alla gestione del secondary ticketing ormai TicketSms è un player molto importante nel panorama italiano delle vendite dei biglietti che ha sempre conservato la sua anima green. Tant’è che adesso, per festeggiare l’importante traguardo raggiunto nel 2022, l’azienda ha deciso di piantare la sua prima foresta in collaborazione con Treedom. Così, 50 alberi di Cacao in Camerun, 25 di Markhamia in Kenya, 50 di Albizia in Malawi, 50 di caffè in Ecuador e 25 di anacardo in Ghana ora sono pronti a crescere e portare benefici sia all’ambiente che alle comunità locali attraverso la vendita dei frutti. Alberi nati grazie ai numeri di TicketSms: in tutto, l’azienda ha venduto dalla sua fondazione più di 10.000 eventi, a cui hanno partecipato milioni di persone. I locali e le discoteche convenzionate sono circa 1.000, ma ben 30 mila sono gli operatori del mondo delle pubbliche relazioni e i promoter registrati. “Siamo orgogliosi di aver portato a termine questo progetto, nel nostro piccolo crediamo davvero di aver migliorato il mondo”, dichiara l’amministratore delegato, Andrea Vitali. “L’idea di associare la nostra immagine aziendale al green non è solo marketing, nasce dalla reale convinzione che se non agiamo, tutti insieme e subito, per salvare l’ambiente c’è il rischio di lasciare alle generazioni future un mondo peggiore rispetto a quello in cui siamo vissuti noi. Per questo siamo lieti di annunciare anche un impegno nel medio periodo: da oggi in poi pianteremo un nuovo albero, ogni diecimila biglietti venduti. Così, oltre a limitare l'emissione di Co2 - grazie all’utilizzo di ticket digitali - tutti i concerti e gli eventi che sosterremo contribuiranno a far crescere una foresta sempre più grande”. Il partner che TicketSms ha trovato per realizzare il suo progetto è noto a livello internazionale. Treedom è infatti il primo sito che permette di piantare alberi a distanza e seguire online la storia del progetto che contribuiranno a realizzare. Dalla sua fondazione, avvenuta nel 2010 a Firenze, sono stati piantati più di tre milioni di alberi in Africa, America Latina, Asia e Italia. Hanno aderito al progetto fino ad oggi oltre diecimila aziende e un milione di persone. Tutti gli alberi sono stati piantati direttamente da contadini locali e contribuiscono a produrre benefici ambientali, sociali ed economici. La filosofia è quella di realizzare ecosistemi sostenibili e permettere a migliaia di contadini di far fronte ai costi iniziali della piantumazione di nuovi alberi, garantendo nel tempo sovranità alimentare ed opportunità di reddito. SCHEDA DI APPROFONDIMENTO - LA TECNOLOGIA DIETRO TICKETSMS La Suite di TicketSms è la selezione di applicativi per la pianificazione, la vendita, la gestione e la promozione degli eventi. La gestione di ogni evento è su cloud e si basa sulla piattaforma “Mind”, dalla quale poi sono accessibili strumenti che controllano i dati: Strategy, Pay, Access, Space e Virtualplace. Il tutto all’interno di un sistema certificato da Siae e Agenzia delle Entrate. Con il biglietto nominale, inoltre, TicketSms combatte il dannoso fenomeno del secondary ticketing, ovvero la rivendita a prezzi maggiorati dei titoli di accesso acquistati. MIND Mind è una piattaforma di ultima generazione, intuitiva e sicura che consente di gestire in totale autonomia tipologie di biglietti, team e tutti i servizi aggiuntivi, supportando così gli organizzatori che possono monitorare in tempo reale ogni flusso di vendita della loro rete. ACCESS Access è il sistema della TicketSms Suite dedicato al controllo accessi. Permette di gestire in sicurezza e autonomia gli ingressi all’evento attraverso una sola applicazione, sia online che senza connessione internet, registrando porta e orario di accesso di ogni singolo utente. È utile anche negli accreditamenti per stampa o vip, che possono essere accolti nel momento esatto del loro ingresso. PAY Pay di TicketSms è una soluzione all in one e on-site. Dai punti vendita ai botteghini, integra il normale Pos con l’innovativo sistema di identità digitale di TicketSms. Offre un sistema di emissione di titoli di accesso che comprende una stampante di ultima generazione, lo schermo di cortesia per il cliente e il lettore di carte per il pagamento cashless ed è capace di emettere più di quattro ticket al secondo con la possibilità di scansionare documenti. È lo strumento ideale per discoteche e club, è integrabile con funzioni collegate anche alle casse o alla rivendita di ulteriori servizi all’interno del locale. STRATEGY Strategy è il Crm, customer relationship management (il gestore dei dati della clientela), di TicketSms. Sfrutta algoritmi di automazione, costantemente migliorati da funzionalità di machine learning, impiegati per la gestione della comunicazione digitale. Serve per attivare rapporti di marketing tra organizzatore e chi ha comperato i ticket. VIRTUAL PLACE Virtualplace trasforma ogni venue in uno spazio 3D: dalla scelta del posto con visuale soggettiva in VR a tour virtuali interattivi con realtà aumentata. I clienti hanno così la possibilità di comprendere in fase di acquisto, durante la scelta del posto, quale sarà l’esatta visuale di cui godranno durante l’evento: la scansione produce un modello tridimensionale della venue realistico, conservando le proporzioni degli ambienti e degli elementi che ospitano. Il tour virtuale può essere personalizzato dall’organizzatore con file audio e video, PDF e approfondimenti, attraverso una selezione di punti di interesse dislocati all’interno della venue, con la possibilità di implementare anche modelli 3D.