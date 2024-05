Dal Tour de France ai concerti: parcheggi bici custoditi e gratis

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

BiciQui, il servizio di parcheggio bici custodito, gestito dalla cooperativa sociale Piazza Grande è pronto.

Il 27 giugno BiciQui sarà pronto a ospitare il pubblico del concerto di Zucchero allo Stadio con 100 posti bici posizionati in via Andrea Costa di fronte ai civici 194-196-198.

Il 30 giugno i ciclisti potranno assistere al passaggio della seconda Tappa del Tour de France lasciando in custodia la propria bici nel parcheggio che sarà allestito in zona Meloncello.

E ancora A questi appuntamenti seguiranno gli ultimi concerti della rassegna Sequoie Music Park alle Caserme Rosse, in collaborazione con Unipol Arena:

- 3 o 4 luglio Salmo Noyz Narcos

- 11 luglio Take That

- 19 luglio Mahmood

BiciQui è finanziato dal progetto europeo MOVE21 e promosso dalla Città metropolitana di Bologna a supporto della Bicipolitana - Rete ciclabile Bologna Metropolitana.

"Questo calendario rappresenta una prima fase pilota per sperimentarne l’efficacia e valutare la possibilità di riproporlo in futuro in maniera più strutturata" fa sapere BiciQui.

Inserimento lavorativo

BiciQui è inoltre un’occasione di inserimento lavorativo: per la cooperativa sociale Piazza Grande, che gestirà il servizio, è prassi includere nello staff anche persone con svantaggio sociale normalmente escluse dal mercato di lavoro, ad esempio provenienti da anni di vita in strada, da migrazioni e/o in condizione di grave fragilità o emarginazione sociale.

Come funziona

In apposite aree funzionali e prossime alle manifestazioni individuate, verrà identificato un perimetro delimitato da transenne brandizzate di circa 260 m2 al cui interno verranno poste 25 rastrelliere, ognuna delle quali potrà ospitare fino a 4 bici per un totale di 100 posti.

Nell’area circostante verrà posizionata segnaletica di indirizzamento e cartellonistica ad hoc riconoscibile con brandizzazione spiccata del progetto.

In prossimità del perimetro contenente le rastrelliere, verrà posizionato un gazebo per accogliere e fornire indicazione ai ciclisti, presidiato da personale dedicato che assicurerà un servizio di guardiania per tutta la durata dell’evento; il personale si occuperà inoltre di rilevare l’affluenza.

L’area parcheggio BiciQui e la segnaletica a corredo verranno smontate e disallestite a conclusione dell’evento.

Il portabici è Modello Duplo prodotto dall’azienda italiana Ital Way, scelto per il suo design pulito e per l’estetica in grado di adattarsi a ogni spazio pubblico storico, naturale o moderno, e permetterà di legare comodamente il telaio di qualsiasi tipo di bici, anche cargo.