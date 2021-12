Tree marathon, Mielizia celebra la festa dell’albero. Donate 168 piante a tre scuole

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Ieri, in occasione della Giornata nazionale degli alberi, l’Italia ha celebrato il patrimonio verde con la Tree Marathon, iniziativa organizzata da Eugea con l’obiettivo di piantare 42.195 giovani alberi – equivalenti al numero di metri di una maratona – sui balconi delle nostre città. In occasione di questo importante appuntamento a tutela della salvaguardia dell’ambiente, Mielizia – azienda con sede a Monterenzio (BO) che rappresenta l’unica filiera del miele italiano con oltre 110mila alveari – oltre a sostenere l’iniziativa, ha deciso di dare un ulteriore impulso con un’azione concreta, acquistando 168 alberi di ciliegio, acero e quercia. Gli speciali destinatari di questo insolito dono sono i bambini delle classi 4°A e 4°B del plesso Don Trombelli di San Lazzaro, gli alunni delle classi 1°A, 1°B e 2°C delle scuole Medie A. Saffi di Bologna e i ragazzi delle quarte M e N del Liceo Scientifico Statale A. B. Sabin di Bologna. Il sostegno a questa iniziativa è in linea con i progetti avviati da Mielizia a salvaguardia dell’ambiente e a tutela di un comparto, quello dell’apicoltura, che ha un ruolo fondamentale per tutto il mondo agricolo: ricordiamo infatti che oltre il 75% delle produzioni a scopo agroalimentare dipende dagli impollinatori e, in particolare, dalle api, che sono tra le migliori moltiplicatrici di biodiversità.