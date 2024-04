Un passo avanti verso la sostenibilità: Valmet taglia il nastro del nuovo impianto fotovoltaico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Lucca, 10 Aprile 2024 – Valmet apre le porte della fabbrica per l’inaugurazione del nuovo impianto fotovoltaico installato presso la sede di Calderara di Reno, situata in Via San Vitalino 7. La cerimonia rappresenta un importante passo avanti verso la sostenibilità e dimostra come l’impegno di Valmet si estenda oltre i confini aziendali. L’impiego di fonti energetiche rinnovabili permetterà, infatti, di ridurre le emissioni in atmosfera e l’impatto ambientale complessivo del sito industriale, a testimonianza della sua visione nel promuovere un futuro migliore per il benessere delle comunità in cui opera. Una produzione green a tutto tondo, quella di Valmet, che abbraccia ogni fase del processo, per creare un circolo virtuoso di sostenibilità. In tal senso, l’azienda è specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti per l’imballaggio con soluzioni eco-compatibili come bioplastiche, carta kraft e altre alternative sostenibili, in sostituzione ai materiali plastici non biodegradabili. Il progetto ha seguito un percorso ben definito e suddiviso in tre fasi distinte nel tempo. Nel 2021, è stato avviato un rigoroso studio di fattibilità che ha gettato le basi per il successivo sviluppo. Nel 2022 è stato completato il processo di valutazione, anche a livello territoriale, per cui è stato dato il via libera per l’installazione dell’impianto, completata nel 2023, grazie alla collaborazione del Team Maintenance, del personale di fabbrica e di ENEL X. L'efficace messa in funzione e la successiva connessione dell'impianto alla rete avvenute nel Marzo 2024, rappresentano un momento di grande orgoglio non solo per l’azienda stessa ma anche per tutte le parti coinvolte nel progetto. Il sistema fotovoltaico, composto da 1024 moduli distinti, si caratterizza per una potenza totale di 420 kWp. L’impianto è stato concepito con l'obiettivo di assolvere una quota significativa del fabbisogno energetico delle ore diurne, fungendo da fonte di energia sostenibile per le attività produttive di Valmet. “Desidero ringraziare il nostro team Maintenance per l’impegno straordinario, la tenacia e dedizione a questo progetto”. dichiara Francesco De Luca, (General Manager - Bologna Plant) di Valmet che conclude “Guardo con fiducia al futuro, sapendo che continueremo a lavorare duramente e con passione per compiere ulteriori passi in un’ottica di efficienza energetica, in linea con la missione di Valmet di rendere il mondo più pulito e sostenibile per tutti” Andrea Francesconi, (Capex and Maintenance Manager) di Valmet commenta: "Ho avuto il privilegio di seguire l'evoluzione di questo progetto sin dalla sua concezione e, oggi, nel vederlo finalmente realizzato, provo una grande emozione. L'impegno e la determinazione dimostrati da tutto il team hanno contribuito in modo significativo al successo di questa iniziativa”. e conclude “La sinergia tra le competenze di tutti i membri del team ha trasformato un concetto iniziale in un risultato tangibile, evidenziando come il lavoro di squadra sia all’essenza di Valmet, che si conferma ancora una volta in qualità di facilitatore della transizione energetica, a beneficio delle generazioni presenti e future”.