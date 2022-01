Agevolazioni sulla tassa rifiuti per la raccolta differenziata e l'avvio al recupero: come fare

Il regolamento della tassa rifiuti prevede agevolazioni sull'importo della tassa per i cittadini e le attività che seguono determinate norme di comportamento sullo smaltimento dei rifiuti.

Chi può fare domanda

Se sei titolare di utenza domestica puoi usufruire di agevolazioni sull'importo della tassa rifiuti, nei seguenti casi:

se pratichi il compostaggio domestico effettuato esclusivamente in adeguate aree verdi a uso esclusivo, o concordato in sede condominiale, utilizzando un’adeguata metodologia e nel rispetto delle distanze fra le abitazioni

se porti i rifiuti domestici in forma differenziata presso i centri di raccolta autorizzati - in questo caso non occorre presentare la richiesta in quanto l'agevolazione viene attribuita automaticamente

Se sei titolare di una utenza non domestica puoi usufruire di un’agevolazione per l’avvio al recupero di rifiuti urbani prodotti dallo svolgimento della tua attività tramite aziende autorizzate.

Requisiti per usufruire dell’agevolazione

Per usufruire dell’agevolazione per il compostaggio domestico devi soddisfare le seguenti condizioni:

disporre di un’area verde a uso esclusivo, o concordato in sede condominiale (es.giardino privato) dove tenere la compostiera ed utilizzare il compost prodotto acquistare una compostiera o presentare domanda a Hera Spa, utilizzando il modulo e le istruzioni presenti all'interno del sito del Comune, per ottenere in comodato d’uso una compostiera idonea a smaltire i rifiuti organici domestici prodotti da una famiglia e i residui vegetali del proprio giardino svolgere l’attività di compostaggio secondo le modalità previste dal regolamento del Settore ambiente e verde presentare domanda specifica, in cui dichiari di voler praticare in modo continuativo il compostaggio. Questa domanda ha effetto anche per le annualità successive salvo modifiche delle condizioni che danno diritto all’agevolazione. La presentazione della domanda autorizza il Comune e/o Hera Spa a effettuare verifiche per accertare l'effettiva pratica del compostaggio. Hai l’obbligo di comunicare tempestivamente al Comune la cessazione dell’attività di compostaggio

Quando fare domanda

per il compostaggio domestico: entro l’ultimo giorno del bimestre solare in cui si è entrato in possesso della compostiera

entro l’ultimo giorno del bimestre solare in cui si è entrato in possesso della compostiera per l'avvio recupero rifiuti urbani (utenze non domestiche): entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello interessato dalla richiesta

Quale documentazione serve

per il compostaggio domestico

-modello di richiesta predisposto dall’Ufficio tassa rifiuti

-copia del documento d’identità di chi sottoscrive la richiesta

per l'avvio al recupero di rifiuti urbani (utenze non domestiche)

-modello di richiesta predisposto dall'Ufficio tassa rifiuti

-copia del documento d’identità di chi sottoscrive la richiesta

-documentazione che attesti tipologia, quantità e provenienza del rifiuto urbano avviato al recupero nel corso dell’anno interessato dalla richiesta

Ammontare dell’agevolazione e modalità di riconoscimento

Compostaggio domestico

La riduzione per compostaggio domestico è quantificata nella misura percentuale del 10 per cento della tariffa, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello della presentazione della domanda.

Il riconoscimento dell’agevolazione è condizionato dal risultato del controllo sull'effettiva pratica del compostaggio.

Al centro di raccolta

La riduzione relativa ai centri di raccolta è rapportata alla quantità dei rifiuti domestici differenziati portati al centro di raccolta nel corso dell’anno solare (1°gennaio - 31 dicembre).

Lo sconto previsto è pari a 0,10 euro al chilogrammo di rifiuto portato ai centri di raccolta con un limite minimo di 1 chilogrammo di rifiuto annuo, fino a un ammontare massimo di sconto pari al 30 per cento della tassa dovuta (comprensiva del tributo provinciale). Il gestore Hera S.p.A. conteggia annualmente per ogni contribuente le quantità di rifiuti portati nei centri di raccolta utilizzando o la tessera sanitaria (grazie al codice fiscale ivi riportato) oppure la tessera del centro di raccolta se l'utente ne è già in possesso. A chiusura dell’anno solare Hera S.p.A. trasmette i dati al Comune che provvede a quantificare la riduzione spettante e ad applicarla sotto forma di conguaglio sull’ammontare della tassa dovuta per l’annualità successiva a quella in cui sono stati effettuati i conferimenti.

Avvio al recupero di rifiuti urbani

Lo sconto consiste nella riduzione del tributo pari a 0,20 euro per ogni chilogrammo di rifiuto urbano prodotto dall'attività esercitata dall'utente e regolarmente avviato al recupero. In ogni caso lo sconto non può essere superiore al 50 per cento della tassa dovuta.

Questa riduzione è applicata a conguaglio, ossia viene detratta dalla tassa dovuta per l'annualità successiva trattandosi di uno sconto che presuppone la presentazione e la verifica della documentazione che obbligatoriamente deve essere presentata e che riguarda l'intero anno solare di riferimento.

Per maggiorni informazioni e per scaricare i moduli necessari, consulta il sito del Comune di Bologna, nella sezione servizi e informazioni, agevevolazioni tassa rfiuti per raccolta differenziata.