Le residenze sanitarie del Comune di Bologna e provincia

Le Case residenze per anziani sono delle struttura socio-sanitaria residenziale destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti non assistibili nel proprio ambito familiare. L'obiettivo di questi luoghi è il mantenimento delle autonomie residue e il recupero delle capacità fisiche, mentali e relazionali della persona anziana grazie alla presenza di personale specializzato che garantisce assistenza nelle attività quotidiane, assistenza medica di base, prestazioni infermieristiche e riabilitative.

In queste strutture sono anche possibili inserimenti temporanei di sollievo. La Casa residenza per anziani ricomprende le strutture precedentemente denominate RSA-residenze sanitarie assistenziali e Case protette.

Chi può accedere:

residenti nel Comune di Bologna

persone di età superiore ai 65 anni o superiori ai 50 anni per adulti affetti da patologie di tipo geriatrico

persone con valutazione di non autosufficienza dell' Unità di valutazione multidimensionale UVM



Dove rivolgersi

Per accedere a questa opportunità è necessario rivolgersi allo Sportello sociale del proprio Quartiere, onde ricevere tutte le informazioni del caso ed ottenere eventualmente un appuntanento con l'Assistente sociale per la valutazione delle condizioni di bisogno e l'attivazione di interventi individualizzati che di volta in volta potranno essere di ordine economico, e/o assistenziale, e/o educativo, e/o socio-sanitario.

L?accettazione della domanda è subordinata ad una valutazione sociale dell?effettiva impossibilità di salvaguardare la permanenza del richiedente nel suo ambiente di vita, da parte dell'Assistente Sociale e alla valutazione della Unità di valutazione multidimensionale UVM.

Le situazioni ammissibili vengono inserite nella lista unica di attesa cittadina, ordinata per gravità e valutazione della situazione socio familiare.

Di seguito l'elenco delle Case residenze per anziani pubblicato sul sito del Comune di Bologna

A Bologna:

Borgo Villa Calvi Cooperativa Sociale Elleuno s.c.s., Via Pier Fortunato Calvi 5, 40132 Bologna - Tel 051/31.40.160. Mail: elleuno@elleuno.it segreteria@pec.elleuno.org. Sito: www.elleuno.it

Villa Ranuzzi - Villa Ranuzzi S.p.A., Via Casteldebole 12, 40132 Bologna Tel 051/61.37.611. Sito: patrizia.vitalbi@villaranuzzi.it Mail: info@villaranuzzi.it

Centro Servizi Saliceto Asp Città di Bologna Via Saliceto 71, 40128 Bologna Tel 051/62.01.711-12-13. Mail: paola.bulzamini@aspbologna.it.

Residenza I Platani ATI Residenza I Platani s.r.l. /Bologna tel. 051 19873803 Mail: iplatani@emmausitalia.it. Sito: www.emmausitalia.it

Parco del Navile Consorzio Cooperativo Sociale Kedos Soc. Coop. a.r.l. Via del Sostegnazzo 5, 40129 Bologna . Tel 051/41.71.511 Mail: info@parcodelnavile.it . Sito: www.parcodelnavile.it

Centro Polifunzionale Cardinale G. Lercaro Asp Città di Bologna Via Bertocchi 12, 40133 Bologna. Tel 051/29.80.811 Mail: raffaella.ansaloni@aspbologna.it . Sito: www.aspbologna.it

Villa Paola ATI Villa Paola srl / Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa Via della Concordia 22, 40127 Bologna Tel 051/50.04.98 . Mail: coordinatorevillapaola@societadolce.it. Sito: www.societadolce.it

Virgo Fidelis Cooperativa Sociale Elleuno s.c.s. Via Dino Campana 57, 40127 Bologna - Tel 051/63.34.520 Mail: rsa.virgofidelis@elleuno.it Sito: elleuno@elleuno.it www.elleuno.it

Albertoni Asp Città di Bologna via Albertoni 11, 40138 Bologna. Telefono: Tel 051/42.90.511-12 Mail: imma.coretti@aspbologna.it

Istituto S.Anna e S.Caterina Ente Morale Istituto Case di riposo S.Anna e S.Caterina, Via Pizzardi 30, 40138 Bologna .Tel 051/39.51.311 Mail:ufficio.accoglienza@sannacaterina.it - sannacaterina@pec.ascom.bo.it . Sito: www.sannacaterina.net

Casa di Accoglienza Beata Vergine delle Grazie - Coop.va Sociale scrl Onlus Via B. Gigli 26, 40137 Bologna Tel 051/44.11.88-44.05.50 Mail. info@beataverginedellegrazie.it Sito: www.beataverginedellegrazie.it

Viale Pepoli Coop.va Sociale In Cammino - Viale Pepoli 3/5, 40123 Bologna. Tel 051/62.01.511-12 Mail: crapepoli@incammino.it -info@incammino.it

Santa Maria Ausiliatrice e San Paolo Parrocchia di San Paolo di Ravone Via Carlo Zucchi 8, 40134 Bologna . Tel 051/43.64.24 Mail: amministrazione@mausiliatrice.191.it. Sito: www.sanpaolodiravone.bo.it

Viale Roma (reparti 1B-2B) Asp Città di Bologna Viale Roma 21, 40139 Bologna. Tel 051/62.01.311. Mail: alessandra.ortolani@aspbologna.it

Viale Roma (reparti 1A-1C) Coop.va Sociale In Cammino, Viale Roma 21, 40139 Bologna. Tel 051/6201511Mail: craroma1a @incammino.it - craroma1 @incammino.it - info@incammino.it

Centro polifunzionale Madre Teresa di Calcutta Impresa Ancora Servizi soc. coop. Sociale Via Altura 9/7, 40139 Bologna - Tel 051/62.04.111 Mail: elisabetta.bedosti@gruppoancora.it - centralino.madreteresa@ancoraservizi.info

Villa Serena srl Via Toscana 219, 40141 Bologna - Tel 051/47.70.11-48.11.94. Mail. info@villaserena-bo.it Sito: www.villaserena-bo.it

Elenco in aggiornamento