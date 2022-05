Anagrafe canina: come e dove iscrivere il proprio cane, gatto o furetto

A Bologna, così come in tutte le altre città, l'iscrizione del proprio amico a quattro zampe all'Anagrafe canina è obbligatoria. Un servizio che permette il controllo e la tutela degli animali di proprietà. La registrazione all'Anagrafe degli animali d'affezione è sempre obbligatoria per i cani. Per gli altri animali è su base volontaria o necessaria in casi specifici.

Chi deve fare domanda

Se sei proprietario di un cane l'iscrizione all'Anagrafe regionale degli animali d'affezione è obbligatoria, mentre per gli altri animali devi farla solo se vai all'estero: il passaporto, infatti, viene rilasciato esclusivamente se l'animale risulta iscritto all'anagrafe.

Quando fare domanda

Devi provvedere a svolgere le pratiche anagrafiche entro i termini indicati:

per iscrizione dell'animale entro 30 giorni dalla nascita o da quando ne diventi proprietario

per decesso dell'animale, cambio residenza, cambio di proprietario entro 15 giorni

per smarrimento o sottrazione, entro 3 giorni.

Se possiedi un cane e per gravi motivi non fossi più in grado di tenerlo, puoi fare rinuncia e l'anagrafe provvederà a trasmettere al canile comunale la richiesta di ricovero.

Documentazione richiesta

Per iscrizione all'anagrafe e ritiro del microchip

documento di identità del proprietario del cane/ gatto/ furetto

se viene delegata un'altra persona: delega, documento di riconoscimento del delegato e del proprietario

ricevuta del versamento di 3,50 euro da pagare con bonifico o presso lo sportello bancario, con causale "Fornitura microchip per iscrizione anagrafe canina" (coordinate per bonifici: c/c 20067156 - cod. IBAN IT 88 R 02008 02435 000020067156 - cod. BIC (o swift) UNCRITM1BA2 (per bonifici dall’estero); coordinate per versamenti agli sportelli di Unicredit Spa: conto di tesoreria 8240000 - Unicredit Sps – n. filiale 31200)

In qualità di proprietario, per l'iscrizione del cane/ gatto/ furetto devi specificare, oltre alle tue generalità e i recapiti telefonici, anche i dati descrittivi dell'animale (nome, data di nascita, età, razza, sesso, taglia, colore del mantello, lunghezza del pelo) che vengono riportati sul Registro di iscrizione all'anagrafe insieme al codice di riconoscimento.

Per richiedere il microchip e iscrizione inoltre, come proprietario o detentore di un cane o di un gatto, devi indicare e documentare l’origine e la provenienza dell’animale in tuo possesso. In caso non sia possibile, devi dare immediata comunicazione al Servizio veterinario dell’Ausl di Bologna, per le verifiche e i controlli di competenza previsti dalla normativa attualmente in vigore.

Dopo la registrazione l'Ufficio consegnerà al proprietario il microchip in confezione sterile.

Per acquisizione e iscrizione se l’animale (cane/gatto/furetto) ha già il microchip

fotocopia dei documenti d'identità sia del cedente che dell'acquirente

modulo allegato compilato

precedente iscrizione oppure regolare cessione timbrata e firmata dall’Ausl o Comune di provenienza.

Solo all'interno della Regione Emilia Romagna, se il proprietario ha ceduto l'animale e ha effettuato regolare cessione presso l' anagrafe, non devi esibire né il modulo cartaceo del passaggio di proprietà, né il documento d' identità del cedente.

Per cessione

Se vuoi cedere il tuo cane/ gatto/ furetto i documenti che occorrono sono:

modulo allegato compilato (passaggio proprietà)

fotocopia dei documenti d'identità sia del cedente che dell'acquirente.

Quanto costa

Tutte le pratiche relative all'anagrafe sono gratuite.

Il costo del microchip è di 3,50 euro.

Non esiste alcuna tassa sui cani o sui gatti. Le spese veterinarie documentate possono essere detratte dalla dichiarazione sui redditi.

Sanzioni

Per la mancata iscrizione all'anagrafe sono previste sanzioni da 77,47 a 232,41 euro.