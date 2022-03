Come ottenere la carta di identità elettronica a Bologna

Dal 2018 il Comune di Bologna eroga solo carte d’identità elettroniche (CIE): grande come una carta di credito, è realizzata su un supporto in policarbonato con ologrammi, sfondi di sicurezza, microscritture, ornamenti (realizzati con la lavorazione cosiddetta guilloches) che ne incrementano la sicurezza. La carta ha un microprocessore a radio frequenza che consente la protezione dei dati anagrafici, della foto e delle impronte del titolare. Questa tecnologia rende il documento molto più sicuro di quello cartaceo soprattutto rispetto al rischio di contraffazione.



La nuova CIE è molto più che un documento d'identità: grazie al suo microprocessore e a una App messa a punto dal Ministero dell’Interno, può essere letta da dispositivi che consentono lo scambio di dati in modalità wireless (dotati di interfaccia NFC), primi fra tutti gli smartphone, ed è facile immaginare, in un prossimo futuro, numerose applicazioni per semplificare i nostri gesti quotidiani.

Al momento la CIE è predisposta per l’acquisizione delle identità digitali sul Sistema pubblico di identità digitale (Spid). Al momento del rilascio della carta di identità elettronica verrà infatti fornito il Pin (la prima parte direttamente allo sportello, la seconda a casa in busta chiusa, insieme alla carta) utile per ottenere le credenziali Spid on line all’indirizzo www.spid.gov.it, senza bisogno di recarsi presso gli uffici per l’identificazione di persona. Con le credenziali Spid sarà possibile accedere, fra gli altri, a tutti i servizi on line del Comune di Bologna nonché al proprio Fascicolo sanitario elettronico.

Cosa occorre per ottenerla

una fototessera recente, come quelle utilizzate per il passaporto e non più vecchia di 6 mesi , (pdf, 690 kb) oppure una fotografia su supporto digitale Usb (definizione immagine: almeno 400 dpi, dimensione del file: massimo 500kb, formato del file: jpg);

tessera sanitaria/codice fiscale;

carta d'identità cartacea ancora valida o carta deteriorata oppure denuncia di furto o smarrimento in originale, o altro documento di riconoscimento;

per i cittadini stranieri, oltre ai documenti già indicati, occorre anche il permesso di soggiorno valido oppure la dimostrazione della regolarità del soggiorno.

Tempi di rilascio

30 minuti allo sportello

6 giorni lavorativi è il tempo di consegna del Poligrafico dello Stato.

La raccomandata viene recapitata da Poste Italiane all’indirizzo che hai indicato, una persona delegata potrà ritirare la raccomandata con il documento, basta che fornisci le sue generalità all’operatore comunale al momento della richiesta.

Se non sei presente al momento della consegna troverai troverai l'avviso di Poste Italiane in buchetta, e potrai ritirare la CIE presso l'ufficio postale indicato sull'avviso



Dopo un periodo di giacenza di 30 giorni, le carte non ritirate vengono inoltrate all'Urp di piazza Maggiore.



è il tempo di consegna del Poligrafico dello Stato. La raccomandata viene recapitata da Poste Italiane all’indirizzo che hai indicato, una persona delegata potrà ritirare la raccomandata con il documento, basta che fornisci le sue generalità all’operatore comunale al momento della richiesta. Se non sei presente al momento della consegna troverai troverai l'avviso di Poste Italiane in buchetta, e potrai ritirare la CIE presso l'ufficio postale indicato sull'avviso Dopo un periodo di giacenza di 30 giorni, le carte non ritirate vengono inoltrate all'Urp di piazza Maggiore. se hai la dimora a Bologna si aggiungono, ai tempi normali di consegna, i giorni che servono all'amministrazione per richiedere il nulla osta al comune di residenza.

ti ricevuti. La carta d’identità elettronica infatti non verrà consegnata direttamente allo sportello come avveniva per il documento cartaceo, ma verrà spedita a casa, tramite raccomandata, entro sei giorni lavorativi dall’emissione. La carta viene infatti stampata materialmente dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e consegnata all’indirizzo indicato dal richiedente (che potrà avvalersi anche di un delegato al ritiro). Se il cittadino non è in casa al momento dell’arrivo della raccomandata, troverà la ricevuta e potrà recarsi alle Poste per ritirare la propria carta d’identità elettronica. Le carte non ritirate, dopo un periodo di giacenza, vengono inoltrate all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Piazza Maggiore.

Per quanto tempo è valida

La validità dipende dall'età:

0-3 anni: validità 3 anni

3-18 anni: validità 5 anni

dai 18 anni: validità 10 anni

Come richiedere la Cie per una persona minorenne