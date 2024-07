Richiesta passaporto urgente: ecco come fare

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La Questura di Bologna, attraverso l’Ufficio Passaporti - Divisione P.A.S.-, rammenta ai cittadini che avessero urgente necessità di disporre di un passaporto nei mesi estivi, che sul sito https://passaportonline.poliziadistato.it, già dal mese di marzo 2024, è disponibile “un'agenda prioritaria” che permette di fissare un appuntamento nei successivi 15 giorni, se si ha necessità di partire entro 30 giorni.

L'urgenza dovrà essere motivata presentando in alternativa:

⁃ un titolo di viaggio già saldato;

⁃ una lettera di un'agenzia di viaggio che dimostri la prenotazione e il saldo di un viaggio;

⁃ una lettera che giustifichi la necessità di viaggiare per motivi di lavoro (su carta intestata e in lingua italiana).

L'agenda prioritaria si è aggiunta a quella ordinaria, per la quale attualmente è disponibile un tempo di prenotazione più dilatato perciò indicato per le persone che non hanno particolari urgenze.