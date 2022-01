Come e dove buttare l'olio alimentare a Bologna

L'olio che utilizziamo per cucinare non può essere buttato nel lavandino o da qualsiasi altra parte perchè può causare gravi all'ambiente, ma deve essere raccolto e portato nelle postazioni dedicate, dislocate per la città.

Come raccogliere l'olio vegetale

Tutti gli oli che utilizzi in cucina (olio di frittura, strutto, olio da cucina o quello degli alimenti sott’olio) non vanno mai versati nel lavandino perché intasano le tubature e causano problemi anche ai depuratori più sofisticati.

Se un litro di olio finisce nell’ambiente può contaminare seriamente la falda e le acque superficiali, formando una pellicola che ostacola l’ossigenazione dell’acqua.

Raccogli gli oli vegetali dentro a contenitori anche occasionali (bottiglie di plastica o latte di metallo) e portali alle postazioni per la raccolta dell'olio distribuite sul territorio o ai centri di raccolta rifiuti.

Gli oli verranno recuperati e avviati a un processo di raffinazione per trasformarli in concime, biodiesel, asfalti e bitumi, mastici e saponi industriali.

Per avere maggiori informazioni:

chiama il servizio clienti del Gruppo Hera: tel. 800 999500

consulta Il Rifiutologo

Per inviare segnalazioni scrivi a: rifiuti@comune.bologna.it