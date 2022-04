Assegno ai nuclei familiari con tre figli minori: aperto il bando

E' aperto il bando 2022 per l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori nel Comune di Bologna : domande che devono essere presentate on line entro il 31 gennaio 2023. Per il 2022 sarà possibile fare richiesta solo per i mesi di gennaio e febbraio, da marzo il contributo rientrerà nell'Assegno unico e universale per figli a carico