Pronto soccorso pediatrico: struttura d'emergenza in città

A Bologna, nel Policlinico Sant'Orsola - Malpighi in via Giuseppe Massarenti,11, primo piano - Padiglione 13, è collocato il Reparto di Pediatria d'Urgenza, dove vengono ricoverati circa 1.300 bambini all'anno. L'attività svolta punta alla diagnosi ed alla terapia delle malattie acute di più comune riscontro in età pediatrica.

Il reparto accoglie i bambini 24/24 con la disponibilità di almeno un medico di reparto tutti i giorni dal lunedì alla domenica ,eccetto il festivo pomeriggio e la notte, in cui è presente il Medico di Guardia in Pronto Soccorso.

Il Reparto di Pediatria d?urgenza accoglie bambini con età compresa tra 1 mese e 14 anni.

I valori di riferimento di cura e assistenza sono :

La centralità della persona, più propriamente l?unità bambino-genitore e assistenza personalizzata.

Il coinvolgimento della famiglia.

La continuità dell?assistenza.

L?integrazione intra ed inter professionale delle competenze e degli interventi specialistici

Attenzione alla prevenzione e cura del dolore

Trattandosi di Reparto con accettazione diretta dal Pronto Soccorso Pediatrico senza selezione di patologia, la prima accoglienza del bambino e della sua famiglia viene tutelata e strutturata in un ambiente idoneo e con operatori dedicati. Qui avviene il percorso di conoscenza, vengono date dall?Infermiere le prime informazioni, anche scritte, concernenti le caratteristiche del Reparto, le sue regole, nomi e ruoli del personale sanitario, i servizi disponibili. Qui viene valutato lo stato di bisogno assistenziale e vengono approntate le prime indagini e terapie prescritte dal Medico.

La presenza del genitore o di un familiare è assicurata, ed anzi espressamente richiesta, nell?arco delle 24 ore e per tutta la durata del ricovero, allo scopo di garantire una costante comunicazione tra i professionisti e la famiglia e rendere meno traumatica, per il bambino, la degenza, il mutamento di ambiente e la malattia.

L?adozione di specifici protocolli diagnostico ? terapeutici, almeno per le più frequenti patologie, permette di ridurre i tempi diagnostici e, di conseguenza, anche i tempi di degenza, consentendo un trattamento più precoce.

Contatti

Telefono: 051/2143111

Fax: 051 6364440

Studi Medici: 051 2144231 e 0512144635

