Unione civile, ecco come fare lo scioglimento in Comune

Le persone che vogliono sciogliere la loro unione civile possono farlo senza ricorrere al tribunale sottoscrivendo un accordo di scioglimento davanti all’ufficiale di stato civile (in questo caso l’assistenza di un avvocato/a è facoltativa) oppure negoziando tra loro un accordo con l’assistenza di un avvocato/a per parte.

Entrambi gli accordi sono considerati come provvedimenti giudiziali che definiscono il procedimento di scioglimento dell’unione civile. L’accordo non può prevedere patti di trasferimento patrimoniale. È possibile inserire, all’interno dell’accordo, un obbligo di pagamento di una somma di denaro (es. assegno periodico). Si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni previste in caso di accordo di separazione o divorzio.

Come sciogliere l'unione civile davanti all'ufficiale di stato civile

La procedura prevede tre appuntamenti:

primo appuntamento: dovete manifestare la volontà di sciogliere l’unione civile;

secondo appuntamento (dopo tre mesi dal primo): dovete stipulare un accordo di scioglimento dell’unione civile;

terzo appuntamento (dopo un mese dal secondo): dovete confermare l’accordo di scioglimento stipulato nel secondo appuntamento.

Il primo appuntamento deve tenersi obbligatoriamente presso il Comune di celebrazione oppure presso il Comune in cui l’atto di unione civile è stato trascritto (se l’unione civile è avvenuta all’estero).

All’appuntamento potete presentarvi entrambi e dichiarare congiuntamente la volontà di sciogliere l’unione civile, oppure può presentarsi solo una delle due parti con la raccomandata con ricevuta di ritorno che attesta che l’altra persona interessata è a conoscenza della volontà di sciogliere l’unione civile.

Una volta manifestata la volontà di sciogliere l’unione civile:

potete proseguire la procedura a Bologna e fissare l’appuntamento per stipulare l’accordo di scioglimento di unione civile (secondo appuntamento). In questo caso l’appuntamento è fissato direttamente durante il primo appuntamento. Il secondo appuntamento si terrà ad almeno 3 mesi dal primo;

se siete residenti in un altro comune, potete proseguire e fissare il secondo appuntamento nel vostro comune di residenza, per ragioni di comodità;

potete proseguire la procedura di scioglimento in tribunale, oppure tramite negoziazione assistita da avvocati.

Quanto costa

Lo scioglimento dell’unione civile davanti all’Ufficiale di stato civile ha un costo di 16 euro come diritto fisso. Dovete pagare con bancomat o carta di credito presso l’ufficio nel giorno del terzo appuntamento, quando confermate di sciogliere l’unione civile.

Come presentare la manifestazione di volontà di sciogliere l’unione civile

Per fissare il primo appuntamento in cui manifestare la volontà di sciogliere l’unione civile dovete:

compilare la dichiarazione online inserendo le informazioni richieste e allegando la documentazione richiesta durante la compilazione in base al vostro caso (es. copia del documento di riconoscimento della persona unita civilmente, ricevuta di ritorno della raccomandata di partecipazione della/del sola/o dichiarante, inviata all'altra persona interessata).

L’accesso al modulo prevede l’autenticazione tramite SPID o CIE del/la dichiarante (la persona che materialmente lo compila). Il sistema riceve e protocolla la domanda e invia una ricevuta di corretto invio e una di avvenuta protocollazione (se l'invio avviene entro le 21.30-22 riceverai immediatamente il numero di protocollo assegnato alla tua richiesta, altrimenti lo riceverai nella mattinata del giorno successivo);

trascorsi tre giorni lavorativi dall'invio della dichiarazione online senza che siate stati/e contattati/e dagli uffici di stato civile, potete prenotare il vero e proprio appuntamento con l'ufficiale di stato civile utilizzando il link "Prenota l'appuntamento" indicato nella email che contiene la ricevuta di avvenuta protocollazione del modulo online. La persona che compila il modulo online deve essere la stessa che prenota l'appuntamento. Riceverete via email la conferma della data e del corretto esito della procedura.

L'ufficio, a seguito della verifica della documentazione, si riserva la possibilità di contattarvi per approfondimenti e, se ci sono i presupposti, può anche annullare o posticipare l'appuntamento. Verrete avvisati tempestivamente di ogni modifica.

Se non avete SPID o la possibilità di utilizzare gli strumenti informatici, potete contattare l’ufficio chiamando il numero 0512193520 (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 10 e dalle 12 alle 13).

Il giorno stabilito vi presenterete davanti all'ufficiale di stato civile per il primo appuntamento. In quell'occasione l’ufficiale dello stato civile deciderà con voi una data per un secondo appuntamento e per proseguire la procedura.

Sciogliere l’unione civile con l’assistenza di un avvocato/a

Per sciogliere l’unione civile potete anche ricorrere alla procedura della negoziazione assistita con un avvocato/a per parte. Si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni previste in caso di separazione/divorzio. L'avvocato/a dovrà inviare l'accordo all'Ufficio protocollo generale del Comune di Bologna via pec o consegnarlo presso gli sportelli o spedirlo via posta.

