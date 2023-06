A Bologna arriva “Prendip-arte”, il centro estivo di comunità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Il Doposcuola popolare di comunità Làbas e TPO agisce da anni come progetto mutualistico di supporto allo studio per i bambini dei quartieri limitrofi ai Municipi Sociali di Bologna. L’obiettivo portato avanti si pone come fine quello di creare aggregazione e cooperazione tra i soggetti in crescita, cercando di arricchire il lavoro della scuola, colmando le distanze che all’interno di quest’ultima talvolta si creano, per rispondere ai fenomeni di marginalizzazione e dispersione scolastica con momenti di studio e socialità all’interno di spazi in cui si combattono fortemente le discriminazioni sociali. Il centro estivo nasce in un più ampio percorso dei Municipi Sociali, per la creazione di una comunità di quartiere a partire dallo spazio di Làbas e dal progetto AIR (Autonomia Inclusione Resistenza: promozione di salute a 360 gradi con persone in stato di fragilità sociale economica e abitativa). Questa idea può sicuramente essere l’occasione per consolidare i legami con i bambini che vivono negli spazi del municipio, oltre al mutualismo dell'aiuto compiti che viene portato avanti durante tutto l'anno scolastico. Essendo un progetto sociale, il centro estivo viene costruito insieme alla comunità. Per questo è stata lanciata una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - per sostenere la realizzazione del centro estivo, fornendo supporto e proposte. Il centro sarà attivo dal 19 al 23 e dal 26 al 30 giugno, accogliendo circa 30 bambini a settimana, e ogni giorno si vivrà la città di Bologna e non solo, tra parchi, musei e luoghi di cultura artistica. Per maggiori informazioni e per sostenere il progetto: https://www.produzionidalbasso.com/project/prendip-arte-centro-estivo-di-comunita-labas-e-tpo/