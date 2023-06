Montesole: al via l'edizione 2023 dei Summer lab di Amnesty internationl

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Amnesty International Italia apre le iscrizioni per i suoi Summer Lab 2023, in programma tra giugno e agosto a Camini, Monte Sole e Lampedusa. Una settimana di confronto su diverse tematiche in luoghi simbolici per i diritti umani. Crescita, cambiamento e consapevolezza: sono questi gli obiettivi di Amnesty International, che invita a partecipare tutti e tutte coloro che desiderano vivere un’esperienza estiva dedicata all’approfondire i diritti umani e lottare per un mondo più giusto. Come per le precedenti edizioni, è prevista la partecipazione di formatori, attivisti e testimoni d’eccezione, che a partire dalle loro esperienze, avvicineranno i partecipanti a realtà diverse e creeranno momenti di confronto e di approfondimento. L’intento è quello di far comprendere cosa significhi rispettare e attivarsi in difesa dei diritti umani. Amnesty sarà a Montesole dal 24 al 30 giugno e dal 2 all'8 luglio. Rivolto a ragazzi e ragazze con un’età compresa tra i 14 e i 19 anni, il campo di Montesole prevede diverse attività incentrate su temi vari come il diritto di protesta, i diritti LGBTQIA+, gli stereotipi, i pregiudizi e le discriminazioni. Dato l’alto valore storico del luogo, simbolo delle atrocità commesse dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale, è prevista anche una gita alla Scuola di Pace di Monte Sole. Qui il link per maggiori informazioni: https://www.amnesty.it/entra-in-azione/summer-lab/