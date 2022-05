Riscatto della laurea e riscatto agevolato: tutto quello che c'è da sapere

Il riscatto di laurea permette di trasformare i tuoi anni di universi- ta? in anni contributivi, e quindi integrare la tua posizione contributiva ai fini del diritto e del calcolo di tutte le prestazioni pensionistiche. condizione necessaria e? che tu abbia conse- guito il titolo di studio. Lo puoi chiedere anche se sei inoccupato, non iscritto a nessuna forma obbligatoria di previ- denza.

Oltre al riscatto di laurea ordinario, la normati- va vigente prevede la possibilita? del riscatto della laurea agevolato ma solo per i periodi che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione.

Quanto costa Riscattare la laurea?

Il contributo da pagare cambia in relazione alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo o con quello retributivo.

a 42.464,40 euro (32.170,00x33% =10.616,10 x 4 anni = 42.464,40).

Il riscatto di laurea agevolato

Con il riscatto di laurea agevolato il costo invece e? deter- minato sul minimale degli artigiani e commercianti nell’an- no di presentazione della domanda e in base all’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel medesimo periodo, nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD). Quindi, se presenti domanda nell’anno 2021 il costo per riscattare un anno di corso e? pari a 5.264,49 euro. Il co- sto e? lo stesso se presenti domanda in qualita? di inoccupa- to. A seconda dei casi con il riscatto agevolato il risparmio puo? essere fino al 70%.

Il Riscatto nel sistema Retributivo

Per riscattare periodi che si collochino nel sistema retri- butivo, l’importo della somma da versare varia in rapporto all’eta?, al periodo da riscattare, al sesso, all’anzianita? con- tributiva totale e alle retribuzioni degli ultimi anni.

Potrai usufruire del riscatto agevolato (anche per corsi precedenti al 1996) soltanto se scegli la liquidazione della pensione con il calcolo interamente contributivo.

Cosa si puo? Riscattare?

Si possono riscattare i periodi corrispondenti alla du- rata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali hai conseguito uno o piu? titoli rilasciati dalle Uni- versita? o da Istituti di livello universitario:

• diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre)

• diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei)

• diplomi di specializzazione, che si conseguono successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni

• dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da spe- cifiche disposizioni di legge

• laurea triennale, laurea specialistica e laurea ma- gistrale

• diplomi rilasciati dagli istituti di alta formazione artistica e musicale (AFAM).

Sono esclusi gli anni fuori corso. E? possibile anche ri- scattare solo una parte e non l’intero corso di studi.