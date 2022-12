Macellazione del maiale, antica tradizione emiliana: ma ci sono le regole

La “maialatura”, ovvero la preparazione e la conservazione delle carni suine, si sain Emilia-Romagna è una tradizione che si perde nella notte dei tempi. Dall'autunno alle settimane che precedono il Natale, soprattutto nelle campagne, si "disfa" il maiale per ottenerne quindi carni e salumi.

Ma la macellazione a domicilio deve sottostare a precise regole.

Le regole di Ausl Bologna

La macellazione a domicilio di suini, ovini e caprini destinati al consumo familiare viene autorizzata dall'Azienda USL, come previsto dalla normativa nazionale in materia di macellazione degli animali domestici e dalla normativa comunitaria che comprende le regole a garanzia del rispetto del benessere animale e quelle che identificano e definiscono gli allevamenti a carattere familiare.

I proprietari di suini, ovini e caprini che intendono avvalersi della possibilità di macellare gli animali presso il proprio domicilio possono effettuare la prenotazione della visita sanitaria, con almeno due giorni di anticipo, tramite la compilazione del modulo.

Visita sanitaria per la macellazione a domicilio

Per la campagna di macellazione 2022/2023, in attesa della formalizzazione del provvedimento di competenza della Regione Emilia-Romagna, così come previsto dal D.Lgs 27/21, al fine di consentire nei Comuni del territorio di competenza dell’AUSL di Bologna il regolare mantenimento della macellazione e lavorazione di carni da parte di privati nell’ambito di metodi e consumi tradizionali, le indicazioni operative sono riportate nel documento disponibile tra gli allegati.

Per chi non ha la possibilità di utilizzare il modulo elettronico, tra gli allegati è disponibile il modulo cartaceo da stampare, compilare e consegnare all'ufficio veterinario competente per il proprio comune di residenza, nei giorni e orari indicati nella pagina Igiene alimenti di origine animale.