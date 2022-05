Bologna: i ristoranti dove poter mangiare all'aperto

Dove si può mangiare all'aperto a Bologna? Basta fare un giro per la città per notare che molti ristoranti si sono attrezzati con tavoli all'esterno, sotto i portici o nei dehors. La scelta è molto vasta, ma di seguito vi proponiamo la nostra guida!

Pane e Panelle in via San Vitale 71 mette a disposizione dei commensali specialità siciliane, e di pesce, tra arredi di legno vintage e lampadari moderni. Un risotrante che dispone di un cortile dove pranzare o cenare all'aperto. Osteria Bartolini in piazza Malpighi c'è ha a tavoli collocati sotto un platano secolare e su una terrazza rialzata, ed è aperto sia a pranzo che a cena dove si possono gustare soprattutto piatti a base di pesce. Ca shin in via Cavaioni 1, fuori da Porta San Mamolo, offre lo spazio per mangiare all'aria aperta, in un contento più unico che raro.Le Due Lune in via Ninio Bertocchi il locale Due Lune propone un menù mediterraneo e piatti per celiaci, sfruttando uno spazio esterno. La Sberla, in via Altabella 12 è un ristorantino con una serie di tavoli all'esterno dove poter mangiare ottimi piatti in tranquillità. Sempre in Via Altabella c'è Casa Altabella, un luogo dove mangiare all'aperto in pieno centro, che offre anche menà senza glutine. La Bottega di Franco in via Agucchi 12 offre piatti tradizionali e sofisticati in un locale a lume di candela con patio in giardino. La Trattoria Monte Donato in via Siepelunga è per gli amanti della cucina locale e gode di una bella veranda dove sedersi e mangiare leccornie.