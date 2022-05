Deatrazione spese veterinarie: a quanto ammontano e a chi spettano

Le spese veterinarie possono essere portate in detrazione fiscale con il modello 730. Nella dichiarazione dei redditi le spese veterinarie sono detraibili per il 19% degli importi che superano la franchigia di 129,11 euro. L’importo massimo per cui si ha diritto alla detrazione per il costo di visite, farmaci o interventi in favore di animali domestici, è di 550 euro per il periodo di imposta 2021.

Per beneficiare della detrazione fiscale occorre aver effettuato il pagamento delle cure per i propri animali domestici con un mezzo tracciabile, ad eccezione dell’acquisto di farmaci e le prestazioni che rientrano nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. La novità di quest’anno, riguarda l’aumento del limite di spese detraibili, infatti: il limite di spese detraibili passa da 500 a 550 euro. La soglia riguarda il singolo contribuente, a prescindere dal numero di animali posseduti.

Come funziona

Le spese veterinarie devono essere indicate all’interno della sezione I, rigo da E8 a E10 del modello 730/2022, ovvero “Altre spese”. Normalmente, tali oneri sono già presenti all’interno del mdello 730 precompilato dall’Agenzia delle Entrate. Di seguito andiamo ad analizzare quanto previsto dalle istruzioni per la compilazione del modello 730 e per beneficiare della detrazione delle spese veterinarie sostenute nell’anno 2020.

Le spese veterinarie che possono essere portate in detrazione nel Modello 730/2022 sono quelle sostenute dal contribuente per la cura dei propri animali domestici, detenuti legalmente, per compagnia o per pratica sportiva. La detrazione con il modello 730/2022 può essere richiesta per le seguenti voci di spesa:

Per le spese per visite veterinarie;

Spese per interventi o analisi di laboratorio;

Spese per farmaci veterinari.

Per tale categoria di spesa è stabilito un limite massimo di importo da poter indicare in dichiarazione dei redditi. Tale soglia ammonta a 550,00 euro. La spesa sostenuta è detraibile per l’importo che eccede la soglia di 129,11 euro. La franchigia rimane a carico del contribuente e deve quindi essere esclusa dall’importo prima di calcolare la quota da portare in detrazione. Tuttavia, all’interno del modello 730 si deve indicare la somma complessiva della franchigia. La detrazione non può essere richiesta per le spese che superano la soglia limite precedentemente indicata.

Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese veterinarie spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.

La detrazione per le spese veterinarie del Mod. 730 del 2022 è riconosciuta per la quota superiore alla franchigia di 129,11 euro ed inferiore alla soglia limite di 550,00 euro. Per una spesa di 550 euro, quindi, è riconosciuta la detrazione al 19% sulla quota che eccede la franchigia. Tale percentuale deve quindi essere applicata su 421 euro e la detrazione spettante ammonta a 80 euro. La detrazione è comunque calcolata sottraendo a questa somma la franchigia di 129,11 euro.

In altre parole possono verificarsi 3 seguenti casi:

Spesa inferiore a 129,11 euro: non si ha diritto alla detrazione;

Spesa superiore a 129,11 euro ma inferiore al limite di 550 euro: la detrazione al 19% deve essere calcolata sulla quota che eccede la franchigia,

Infine, qualora la spesa supera i 550 euro: può essere richiesta la detrazione massima di 80 euro.



Le spese veterinarie devono essere indicate nel quadro E del modello 730/2022 nel rigo da E8 a E10. Deve inoltre essere utilizzato il codice 29 e deve essere indicato l’importo di spesa da portare in detrazione fiscale. Tale importo deve comprendere la franchigia: se tale spesa supera il limite di 550 euro la cifra che deve essere indicata è 550, anche se la detrazione spetterà solamente per la quota che eccede la franchigia. Il modello 730 precompilato del 2022 dovrebbe già contenere gli importi relativi alle spese, tuttavia è necessario controllare che i dati inseriti siano corretti.

Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un totale di 1.000 euro, nel rigo della dichiarazione dei redditi deve essere indicato il valore massimo di 550 euro e la detrazione del 19% sarà calcolata su un importo di 421 euro.

L’importo da indicare in dichiarazione, lo ricordiamo, deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della certificazione unica, con il codice onere 29.

I documenti e le scadenze

I documenti relativi alle spese devono inoltre essere conservati, insieme all’autodichiarazione sul possesso di animali domestici. L’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per quanto riguarda le spese veterinarie, riguarda le spese sostenute nel 2021, che dovranno essere indicate nel modello 730 del 2022.

La scadenza per il modello 730 è stata fissata al 30 settembre 2022. Nel caso in cui venga utilizzato il modello Redditi 2022 le spese devono essere indicate ancora una volta con il codice 29 ma nei righi da RP8 a RP13.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

Il limite di spesa deve essere riferito all’ammontare complessivo delle spese sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione, indipendentemente dal numero di animali posseduti;

Il diritto alla detrazione sorge in capo al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è il proprietario dell’animale.

La detrazione IRPEF del 19% per le spese veterinarie riguarda le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. Questo significa, indirettamente, che la detrazione non spetta per le spese sostenute

Per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare;

Per la cura di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole;

In relazione ad animali utilizzati per attività illecite.

La Legge di Bilancio 2021, ha inoltre, introdotto l’obbligo di tracciabilità delle spese sostenute, ai fini delle detrazioni fiscali del 19%. La previsione dell’obbligo di tracciabilità delle spese riguarda (Circolare n. 7/E/2021):

Le prestazioni professionali rese dal veterinario;

L’acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario;

Le analisi di laboratorio e interventi presso le cliniche veterinarie.

Per chiunque abbia un animale da compagnia o per la pratica sportiva è fondamentale ricordarsi di pagare solo con mezzi tracciabili, altrimenti, pagando in contanti, si perde la detrazione del 19%. Infine, ricordiamo che le spese veterinarie possono essere detratte non solo da parte del proprietario dell’animale, ma anche dal diverso soggetto che ha sostenuto la spesa.

Fonte: fiscomania.com