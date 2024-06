Dichiarazione dei redditi 2024: ecco tutte le informazioni utili

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

È arrivato il momento della dichiarazione dei redditi. Dal 30 aprile sono disponibili, sul sito dell’Agenzia delle entrate, i moduli per la dichiarazione dei redditi precompilati che possono facilitare la vita degli utenti, specialmente per quelli che non si rivolgono ad un commercialista.

Per accedere ai modelli precompilati – che contengono già diversi dati, come le detrazioni per le spese mediche o le tasse universitarie – è necessario avere uno Spid, la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.

Modello 730

Il modello 730, precompilato o meno, va inviato a partire dal 30 aprile 2024 ed entro il 30 settembre 2024. Ci sono però alcune novità: il decreto legislativo “Semplificazioni fiscali” ha previsto un cambiamento per i contribuenti titolari di reddito da lavoro dipendente o pensione. C’è infatti la possibilità di presentare non più il modello 730 precompilato ma la “Dichiarazione semplificata dei dipendenti e dei pensionati”, in cui l’utente troverà già inserite le proprie informazioni che potrà modificare o confermare. Si tratta di una sperimentazione, anche in vista del fatto che nei prossimi anni il modello 730 potrebbe scomparire. La “Dichiarazione semplificata” è reperibile sul sito dell’Agenzia delle entrate e la data di scadenza per la sua presentazione è quella del 15 ottobre. Entro la stessa data sarà anche possibile correggere omissioni o errori sulle dichiarazioni.

Il modello 730 rimane comunque a disposizione degli utenti, e può essere scelto sia in modalità precompilata che ordinaria.

Chi utilizza il modello 730

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2023 hanno percepito redditi da lavoro dipendente oppure assimilati a quelli da lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto). Redditi dei terreni e dei fabbricati. Redditi di capitale. Redditi da lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva, per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. Redditi diversi, come redditi di terreni e fabbricati situati all’estero. Inoltre, redditi assoggettabili a tassazione separata, come quelli percepiti dagli eredi (a esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni). Infine, redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti indicati nella sezione III del quadro L. Da quest’anno, inoltre, possono utilizzare il modello 730 anche coloro che adempiono agli obblighi relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e che sono tenuti al pagamento delle relative imposte (Ivafe, Ivie e Imposta cripto-attività), compilando il nuovo quadro W.

Per utilizzarlo, è necessario essere in possesso di una serie di documenti: copia della precedente dichiarazione dei redditi, i dati indicativi del sostituto d'imposta, copia della Certificazione Unica attestante i redditi di lavoro dipendente, di pensione e assimilati, la documentazione relativa agli altri redditi percepiti, le documentazioni fiscali relative a spese sanitarie, in favore di minori, la documentazione relativa al pagamento di interessi passivi per mutui ipotecari per l'acquisto della prima casa e le documentazioni relative ad altri oneri o spese deducibili. Il vantaggio del modello 730 è che il rimborso dell’imposta arriva direttamente in busta paga o nella rata della pensione, a partire dal mese di luglio. Se invece deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla busta paga o dalla rata della pensione.