Partire da Bologna: come raggiungere l'aeroporto Marconi

Bologna, grazie alla sua collocazione, permette numerosi spostamenti e la presenza dell'aeroporto dà la possibilità di raggiungere tantissime destinazioni estere. Lo scalo Guglielmo Marconi è a circa 6 chilometri a nord-ovest del centro della città, e a circa 200 chilometri a sud-est di Milano. Il terminal passeggeri si estende su una superficie totale di 36.100 metri quadrati, di cui 5.500 sono aree destinate allo shopping. È dotato di 10 posti di blocco di sicurezza e 24 cancelli di partenza.

Raggiungere l'aeroporto dalla stazione

Dalla stazione è facile raggiungere l'aeroporto Marconi. A disposizione infatti, ci sono sia taxi che il sevizio 'Aerobus' (Blq) una navetta che continunamente trasporta i passeggeri dalla stazione allo scalo, e viceversa.

Non solo, c'è il People Mover, il treno su monorotaia che permette il traporto dalla città all'aeroporto in soli 7 minuti.

Raggiungere l'aeroporto in autobus

Raggiungere l'aeroporto in bus è facile: a disposizione dell'utenza infatti, ci sono numerose lineee che da ogni angolo della città permettono di raggiungere la stazione centrale, da dove è possibile prendere la navetta Aerobus.

Linea 54: Aeroporto - Villaggio Speranza: La linea 54 è una linea interna al Quartiere Borgo Panigale, che effettua un percorso fisso in maniera frequente e cadenzata con diramazioni a Via Rigosa e Olmetola e a Via della Fornace e dell'Aeroporto, che si effettuano solo a prenotazione. La linea circola dal lunedì al sabato. Nel periodo di massima riduzione del servizio di agosto, la linea circola solo alla mattina. Le corse si prenotano online oppure telefonando al Call Center tel. 051 290 299 dal lunedì al sabato dalle ore 6:00 alle ore 20:00; i giorni festivi dalle ore 7:00 alle ore 20:00. La prenotazione dovrà essere effettuata con un anticipo di almeno 60 minuti sull'orario di passaggio della linea alla fermata desiderata.

Dal centro (via Ugo Bassi:)

linea 86, scendere alla fermata 'Ospedale Maggiore' e prendere il Blq che porta direttamente all'aeroporto

linea 13, scendere alla fermata 'Ospedale Maggiore' e prendere il Blq che porta direttamente all'aeroporto

linea 19, scendere alla fermata 'Ospedale Maggiore' e prendere il Blq che porta direttamente all'aeroporto

L'aeroporto ha collegamenti bus diretti con Ferrara, Firenze, Modena, Cervia e Ravenna; e tre volte alla settimana con Ascoli Piceno,.

Raggiungere l'aeroporto in auto

In auto ci sono varie possibilità di raggiungere l'aeroporto, dipende dalla direzione da cui si proviene. Dalla tangenziale, l'uscita di riferimento è la numero 4 bis

L'aeroporto dispone di 5.100 posti auto, con tariffe diverse per brevi o lunghi soggiorni.

A disposizione dei cittadini anche le auto in Car sharing, che permettono di prendere una qualsiasi vettura, noleggiarla per il tempo del trasporto e lasciarla in un parcheggio.