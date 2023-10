Humana Vintage "raddoppia": apre un nuovo negozio a Bologna

Humana Vintage raddoppia e apre un altro negozio in città. Dopo il punto vendita di via Augusto Righi (aperto nell'aprile del 2022 con grande gioia degli amanti del vintage e del second hand) sta per arrivare una novità in una zona diversa della città, la via che per molti rappresenta il cuore dello stile e delle botteghe più belle. Sì, siamo in via San Felice, dove la vetrina di un ampio locale annuncia l'imminente apertura. Quando? Ancora non si sa, ma non si dovrà aspettare molto. Dove esattamente? Al posto di "37 San Felice", una boutique che è stata per anni ispirazione, luogo di creatività e originalità. Anche per queste mura, come per i capi riciclati che riempiranno le grucce al suo interno, inizia una nuova seconda vita. I negozi Humana Vintage & Second Hand infatti sono nati per dare valore ai capi che milioni di persone affidano a Humana, selezionati per dare loro una seconda opportunità. Vestiti, borse, scarpe e accessori dagli anni ’60 ai ’90 che aspettano solo di continuare a scrivere la loro storia. Etica ed estetica possono e devono coesistere, questo è quello in cui credono in Humana People to People.

Sostenibilità e filiera etica: l'organizzazione Humana People to People Italia

Humana People to People Italia è un’organizzazione umanitaria di cooperazione internazionale che promuove da oltre vent’anni uno sviluppo sostenibile nel settore tessile, ma non solo. Dal 1998, grazie alle attività di raccolta, selezione e vendita di abiti usati, sosteniamo programmi di medio-lungo termine nel mondo e progetti socio-ambientali in Italia. Attraverso la nostra filiera etica e trasparente, gli indumenti che le persone ci affidano si trasformano in risorse per progetti di istruzione, agricoltura sostenibile, tutela della salute e sviluppo comunitario. Humana Italia è membro della Federazione Internazionale Humana People to People, presente in 45 Paesi.