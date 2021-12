Solidarietà, il pandottone di Aism

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Dopo il successo dello scorso anno, tornano i Pandori e Panettoni di AISM, il cui ricavato sarà destinato allo svolgimento di tutte le attività a favore delle persone con SM e delle loro famiglie. AISM Bologna è presente sul territorio da ormai quarant'anni, in questi anni è stata compagna e testimone di tante battaglie e conquiste, grazie all'impegno di numerosi volontari e di tutte le persone che hanno contribuito, anche da lontano, alla piena attività della Sezione. Anche tu puoi contribuire! In che modo? -Recandoti di persona in Sezione in Via di Corticella 186/10 per acquistare i nostri Pandori e Panettoni, o i nostri regali solidali; -Non riesci a recarti in Sezione? Nessun problema! Alla consegna ci pensiamo noi, o meglio, ci pensa Angeli in Moto Bologna! Manda un messaggio al numero 3930311193 o una mail ad aismbologna@aism.it indicando il numero di Pandori e Panettoni desiderati. -In alternativa, Sabato 27 Novembre puoi recarti in uno dei nostri banchetti allestiti nella città di Bologna! Che aspetti? Prenota subito il tuo Pandottone!