Inaugurata la rotatoria Cà de Mandorli, porta d’ingresso della Bee Valley

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Mandorli, arbusti fioriti, specie botaniche autoctone, installazioni di arnie artistiche, tutti elementi che richiamano l’ecosistema del territorio, lo “citano” e lo sintetizzano in una piccola area verde che si fa vera e propria “Porta d’Ingresso” dell’intera Valle dell’Idice e che apre la strada alla “Via delle Api”, il programma del Comune di San Lazzaro che sostiene la creazione di un corridoio fiorito attraverso le rotonde, inserito nel più ampio progetto sistemico di matrice istituzionale della Bee Valley. La Rotonda “Cà de Mandorli”, realizzata all’intersezione fra le provinciali SP 7 e le vie Palazzetti e via Valfiore, torna a nuova vita grazie a Conapi-Mielizia, unica e autentica filiera del miele in Italia, presidio di tutela delle api nel nostro Paese. La Cooperativa ha infatti aderito, in modo sinergico, al progetto di “Adozione delle rotonde” voluto dal Comune, per la valorizzazione, la manutenzione e il rinnovamento di queste piccole aree verdi, con particolare attenzione alla scelta di specie arboree e di fiori amati dagli insetti impollinatori, tra cui le preziosissime api. Il make-over della rotatoria, i cui lavori sono stati completati recentemente, è stato realizzato in collaborazione con il CAA (Centro Agricoltura Ambiente “G.Nicoli”), struttura di eccellenza internazionale specializzata nella ricerca, nell’innovazione e nella fornitura di servizi per la tutela ambientale e la Cooperativa agricola e sociale Agriverde, e si contraddistingue per la messa a dimora di mandorli, piante officinali e numerosi arbusti autoctoni resistenti e duraturi. La scelta ha privilegiato specie con ridotte necessità di acqua ma con spiccata vocazione a favorire la presenza di insetti impollinatori che rendano l’habitat vivo e ricco di biodiversità. A rimarcare l’intento di rigenerazione dello spazio verde sono state collocate all’interno della rotatoria quattro arnie iconiche. Le installazioni, realizzate in collaborazione con due soci apicoltori, sono di materiale ecosostenibile e i colori giallo e nero richiamano i pantoni presenti nel logo aziendale. La loro collocazione sequenziale ai punti cardinali della rotatoria conferisce dinamicità alla “Porta d’Ingresso della Bee Valley” richiamando l’attenzione sulla vocazione di un territorio amico delle api e degli impollinatori. La rotatoria ha una superficie verde di 1.584 mq, al cui centro è posto il palo d’illuminazione.