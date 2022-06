Meteo ponte 2 giugno 2022: le previsioni

Alta pressione e temperature su per il primo weekend di giugno, associato al ponte della Festa della Repubblica. Lo pronosticano le previsioni di 3bmeteo, che pongono l'accento sul rialzo delle temperature, il cui picco è previsto per domenica 5 giugno, con punte superiori ai 35 gradi di massima su Bologna.

GIOVEDI': il rinforzo del campo di alta pressione garantisce tempo stabile soleggiato ovunque sull'Emilia Romagna. Temperature in generale rialzo, massime fino a 31-32°C. Clima caldo. Ventilazione debole in regime di brezza. Mare poco mosso.

VENERDI': la presenza dell'anticiclone garantisce tempo stabile e asciutto su tutta l'Emilia Romagna, salvo tra pomeriggio e sera con instabilità localizzata sugli appennini occidentali e sulle basse pianure. Il cielo risulterà spesso offuscato per nubi alte e stratificate in transito. Clima caldo, massime fino a 32-33°C. Ventilazione debole. Mare poco mosso.

SABATO: pressioni medio-alte interessano l'Emilia Romagna garantendo tempo stabile e cieli perlopiù poco nuvolosi salvo al pomeriggio offuscati da nubi alte in transito. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a orientali. Temperature in aumento, massime fino a 33-34°C. Mare poco mosso.

DOMENICA: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, pianura emiliana, pianura romagnola, dorsale emiliana e dorsale romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 4150 metri. Mare poco mosso.