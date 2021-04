Meteo Bologna, le previsioni della settimana

Pressione in calo nel corso di questa settimana sull'Emilia Romagna. Il Lunedì è iniziato all'insegna di pioggia e nuvole a Bologna. Cosa ci attende per il resto della settimana? Ecco le previsioni del tempo di 3Bmeteo

Pressione in calo nel corso di questa settimana sull'Emilia Romagna. Il Lunedì è iniziato all'insegna di pioggia e nuvole a Bologna. Temperature in ribasso rispetto al weekend . Cosa ci attende per il resto della settimana? Ecco le previsioni del tempo di 3Bmeteo.

Meteo Bologna, le previsioni del 27 aprile

A Bologna domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 12.9mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2147m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

MARTEDI': un'area di bassa pressione in isolamento appena ad ovest dell'Italia richiama umide correnti sull'Emilia Romagna, per una giornata grigia con nubi diffuse associate a piogge sparse, localmente anche a carattere di rovescio. Precipitazioni più diffuse tra notte e mattino, poi a carattere di intermittenza e localizzate, in nuova intensificazione serale sulla Romagna. Venti moderati o sostenuti dai quadranti nord-orientali. Mare fino a mosso. Temperature in ulteriore calo, massime sotto le medie e in genere non oltre i 14-15°C.

Meteo Bologna, le previsioni del 28 aprile

A Bologna dopodomani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2.5mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2383m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

MERCOLEDI': La circolazione depressionaria trasla lentamente verso le regioni centrale interessando ancora nella prima parte del giorno Romagna ed Emilia orientale con delle piogge, anche a carattere di rovescio sui settori romagnoli, asciutto sui settori occidentali della regione. Nel pomeriggio tendenza a parziale miglioramento ad iniziare dalla pianure con anche locali aperture, maggiore nuvolosità insiste sulla Romagna. Temperature in sensibile rialzo nei valori massimi in Emilia. Venti deboli o moderati da NO. Mare mosso.

Meteo Bologna, le previsioni del 29 aprile

A Bologna cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2666m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

GIOVEDI': umide e relativamente instabili correnti sud-occidentali insistono sull'Emilia Romagna. Giornata variabile tra sole e nubi irregolari, con qualche pioggia o rovescio sparso entro il pomeriggio sull'Appennino, ma occasionalmente non escluso anche in pianura. Temperature in lieve aumento, massime sui 24-25°C nelle aree soleggiate. Venti a regime di brezza, con rinforzi da Sudest al pomeriggio sui litorali, da Sudovest in Appennino. Mare da poco mosso a mosso al largo.

Meteo Bologna, le previsioni del 30 aprile

A Bologna cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2948m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

VENERDI': pressione in rialzo con tempo più soleggiato sull'Emilia Romagna, ma ancora possibilità di brevi rovesci pomeridiani in primis sull'Appennino, ma occasionalmente anche sulle pianure emiliane entro sera. Fenomeni comunque localizzati e di breve durata. Temperature in aumento, clima diurno più caldo.