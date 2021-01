Meteo Bologna, le previsioni del weekend: attesa neve, anche in città

Le festività terminano con una giornata fredda e uggiosa a Bologna: un rapido peggioramento è atteso nel mattino dell'8 gennaio con possibili deboli precipitazioni nevose. Sabato 9 sarà una giornata di transizione, in attesa di una nuova possibile fase invernale con neve che potrebbe cadere sul Capoluogo emiliano tra 10 e 11 gennaio. Così le previsioni di 3bMeteo

La Previsione per venerdì 8 gennaio

A Bologna domani giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 523m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

VENERDI': giunge un afflusso umido alle medie quote responsabile di un peggioramento del tempo a carattere invernale. Questo, coadiuvato da una ventilazione al suolo nord-occidentale e da temperature che rimarranno molto contenute anche negli strati atmosferici più bassi determinerà delle deboli precipitazioni nevose sulla Via Emilia, localmente moderate sull'Emilia occidentale e in particolar modo sull'Appennino romagnolo. Mare mosso al largo.

La Previsione per sabato 9 gennaio

A Bologna dopodomani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi o coperti, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 466m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

SABATO: la giornata trascorrerà con nuvolosità irregolare, spesso di tipo medio-alto localmente compatto. Un peggioramento è atteso dalla serata su Romagna e Appennino. Quota neve in Appennino prevista fin verso le medio-basse quote. Mare mosso.

La Previsione per domenica 10 gennaio

A Bologna cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate per l'intera giornata, in intensificazione dalla sera, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 417m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

DOMENICA: la fredda circolazione depressionaria abbraccia ancora la Regione determinando nevicate per gran parte della giornata, tuttavia di debole intensità. Nello specifico sui litorali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sulla pianura emiliana nubi in progressivo aumento con deboli nevicate dal pomeriggio; sulla pianura romagnola giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. In serata deboli nevicate; sulla dorsale emiliana cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio. Asciutto in serata; sulla dorsale romagnola cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 650 metri. Mare molto mosso.