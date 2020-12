Meteo Natale: freddo e maltempo in arrivo dalla vigilia, poi arriva la neve (anche in pianura)

“La fase di relativa quiete meteorologica di questi giorni sta per concludersi, con l’inverno pronto ad entrare sulla scena italiana a partire da Natale” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “già durante la Vigilia assisteremo ad un graduale peggioramento al Nord( Bologna compresa). A Natale transiterà un primo deciso fronte freddo dal Nord Europa, responsabile di una passata di piogge, rovesci e temporali sul Nordest e in generale al Centrosud, specie lungo il versante tirrenico dove non escludiamo fenomeni di forte intensità. Il tutto verrà accompagnato da un netto calo delle temperature da Nord a Sud, tanto che la neve potrà spingersi fino a quote collinari su Nordest, Emilia ed entro fine giornata anche su Toscana, Romagna e alte Marche. Non esclusa neve a tratti in pianura sui settori emiliani. A Santo Stefano ancora rovesci, temporali e anche grandinate al Centrosud, con neve fino in collina sul medio versante Adriatico (200-500m) e fin sotto i 1000m al Sud entro fine giornata. Temporaneo miglioramento invece sulle regioni settentrionali e sul medio versante tirrenico, ma con clima freddo.”

Seconda perturbazione dopo Natale, neve anche in pianura

“Non sarà finita qui” – avverte l’esperto – “in quanto una seconda e più intensa perturbazione a carattere freddo punterà dalle latitudini artiche gran parte d’Europa, interessando anche l’Italia. In questa fase avremo così una recrudescenza del maltempo: al Nord la presenza di aria fredda potrà favorire estese cadute di neve a quote molto basse se non in pianura, con un secondo importante ripasso per le Alpi, dove si potrebbero registrare ulteriori importanti apporti nivometrici. Nel frattempo rovesci e temporali anche di forte intensità muoveranno verso il Centrosud, con nevicate in Appennino. Il tutto ancora una volta accompagnato da venti forti con mari agitati.”

“Il maltempo potrebbe inoltre riproporsi a più riprese almeno fino a Capodanno 2021, con nuove perturbazioni dal Nord Europa responsabili di ulteriori rovesci e nevicate a quote medio-basse” – concludono da 3bmeteo.com

Meteo Natale, il dettaglio per Bologna e provincia

Le previsioni di 3b meteo per la vigilia di Natale

A Bologna dopodomani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge. schiarite la sera. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2473m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: vento.

Nel settore climatico Bolognese

GIOVEDI': la Vigilia di Natale vedrà l'avvicinarsi di una perturbazione dal Nord Europa, che richiamerà umide correnti sud-occidentali responsabili ancora di nubi diffuse sull'Emilia Romagna, con qualche pioggia in Appennino, in serata anche sulle pianure. Temperature in temporaneo aumento. Venti in rinforzo dai quadranti sud-occidentali, specie in Appennino.

Le previsioni di 3b meteo per il giorno di Natale

A Bologna cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi al mattino. deboli nevicate dal pomeriggio, sono previsti 15.6mm di pioggia e 0.3cm di neve. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 848m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: pioggia.

Nel settore climatico Bolognese

VENERDI': la pressione cede rapidamente favorendo un sensibile peggioramento nella seconda parte del giorno con acquazzoni o temporali diffusi. Nello specifico su litorali e pianura romagnola nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; su pianura emiliana e dorsale emiliana cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco; sulla dorsale romagnola molto nuvoloso o coperto per tutto l'arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco. Venti tesi settentrionali in intensificazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 2200 metri. Mare da mosso a molto mosso.

Le previsioni di 3b meteo per il giorno di Santo Stefano

A Bologna nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2.8cm di neve. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 2°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 640m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: neve.

Nel settore climatico Bolognese

SABATO: la pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico sui litorali giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulla pianura emiliana giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulla pianura romagnola giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sulla dorsale emiliana giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sulla dorsale romagnola cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata fino a cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 850 metri. Mare da agitato a molto mosso.