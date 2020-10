Meteo Bologna, le previsioni del weekend 10-11 ottobre

Bel tempo a Bologna, grazie al temporaneo incremento dell'alta pressione, che si prolungherà però solo fino a sabato 10 ottobre quando dal pomeriggio-sera, e poi nel corso di domenica 11 ottobre, un nuovo peggioramento del tempo investirà la Regione portando altre piogge e rovesci in estensione dall'Emilia verso la Romagna. Ecco , giorno per giorno, la tendenza ,eteo a cura di 3bmeteo.

Previsione 3bmeteo per Bologna, venerdì 9 ottobre

A Bologna domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 4003m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

Temporanea pausa di bel tempo sull'Emilia Romagna grazie a un promontorio mobile di alta pressione. Giornata soleggiata, seppur con cieli a tratti offuscati dal passaggio di velature, più compatte nella seconda parte del giorno. Temperature senza variazioni, gradevoli durante il giorno e frizzanti al mattino. Venti deboli, in regime di brezza termica. Mare poco mosso.

Previsione 3bmeteo per Bologna, sabato 10 ottobre

Bologna dopodomani cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3238m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

L'alta pressione cede sotto la spinta di una nuova perturbazione. Tempo inizialmente soleggiato sull'Emilia Romagna ma con nuvolosità in aumento dal pomeriggio e occasione per prime deboli piogge sul comparto occidentale della Regione. Temperature senza particolari variazioni. Venti in rinforzo da SE sul mare, che sarà poco mosso.

Previsione 3bmeteo per Bologna, domenica 11 ottobre

A Bologna cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2516m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Allerte meteo previste: pioggia.

Nel settore climatico Bolognese

L'affondo artico interessa le regioni del Nord Italia provocando una nuova ondata di maltempo. Piogge diffuse sono attese sull'Emilia Romagna un po' per tutto il giorno, seppur con intensità differenti. Sensibile calo termico con il crollo della quota neve sull'Appennino centro-occidentale emiliano dal pomeriggio, che si attesterà sui 1300-1500m. Venti moderati inizialmente da SE ma in rotazione da ONO nella seconda parte del giorno. Mare mosso.